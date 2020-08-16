Nokia, Yeni Telefonları ile Hedef Büyütüyor

2016 yılında ünlü Nokia markasını geri getirmesinden beri HMD, çeşitli özelliklerle dolu orta seviye cihazları ile adından söz ettirmeyi başardı. Ayrıca firma, Nokia 3310 gibi bazı eski telefonları da güncelleyerek tekrar piyasaya sürdü. HMD Global, şimdi de Google ve Qualcomm gibi devlerden, yeni pazarlar ve hizmetlere genişlemesine kaynak olacak 230 milyon dolar ek yatırım aldığını açıkladı.
Şu ana kadar HMD tarafından üretilen 240 milyon telefon, 91 ülkede satıldı. Firmanın küresel payı oldukça mütevazi olsa da, HMD'nin fiyat uygunluğu ve güvenliğe odaklanması ile daha büyük bir pay almak istediği bilinen bir gerçek.
Huawei'nin yaşadığı sorunlarla birlikte, bu ihtimal güçleniyor. Huawei şu anda Dünya'nın en büyük akıllı telefon üreticisi ancak ABD'nin yaptırımları ile Android de dahil olmak üzere teknolojilere erişimi ciddi anlamda sınırlandırılmış durumda. Dünya genelindeki karantinalar ile akıllı telefon satışları da yavaşladı ancak önümüzdeki yıl 5G'nin de yaygınlaşması ile pazarın tekrar büyümesi bekleniyor.
HMD, alınan ek kaynakların 5G akıllı telefonları özellikle ABD'de daha uygun fiyatlara çekmek ve markanın Afrika, Brezilya ve Hindistan gibi kilit büyüme pazarlarında genişlemesi için kullanılacağını söylüyor. Ayrıca donanımın ötesine geçerek roaming ve siber güvenlik gibi hizmetlere de adım atılması planlanıyor.
HMD Global CEO'su Florian Seiche, bu ek yatırımın uzun dönem stratejilerine olan desteği gösterdiğini belirtirken, güvenlik, güven ve güvenilirlik başlıklarının tekliflerinin temelini oluşturduğunu ve bu kaynakların insanların "bir Nokia telefondan bekledikleri en iyi deneyimleri sunmak için kullanılacağını" söylüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın