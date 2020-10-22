Sony, PlayStation 5'in Soğutmasını Sağlayacak Fanını Uzaktan Kontrol Edecek

Evet, PlayStation 5 için heyecan sürüyor! Kasım ayında satışa sunulacak olan Sony'nin yeni nesil oyun konsolu, Türkiye'de de aynı dönemde piyasaya çıkacak. Oyun severlerin merakla beklediği PlayStation 5 için yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Bunlar arasında bir tanesi ise oldukça ilginç. Bilgiye göre Sony, PlayStation 5'in fanını uzaktan optimize edecek.
Gelen bu bilgi, bizzat Sony Interactive Entertainment'ın mekanik tasarımdan sorumlu Başkan Yardımcısı Yasuhiro Ootori'den. Kendisiyle yapılan bir röportajda bu konudan bahseden Yasuhiro Ootori, PlayStation 5'in fanını uzaktan optimize edecek şekilde tasarladıklarını açıklamış.
Bilgiye göre Sony, PlayStation 5'in fan eğrisini belirli sıcaklıklarda artacak şekilde ayarlamak yerine, piyasaya sürdükleri oyunları izleyecek ve fanın hızını bu oyunların gerektirdiği ölçüde optimize edecek.
Bu alışılmadık bir yaklaşım olsa da, doğru bir şekilde yapılırsa PlayStation 5'teki fanın her zaman optimum seviyede çalışacağı anlamı ortaya çıkıyor. Yani bir oyun belirli bir süre ağır yük altındaysa, Sony, sistemi serin tutmak için bu oyun özelinde fan hızını potansiyel olarak arttırabilir ya da tam tersi şekilde düşürebilir. Bunun oyun özelinde daha etkili bir soğutma sağlayacağı kuşkusuz.
PlayStation 5 Fiyatı Ne Kadar?
PlayStation 5 için fiyat duyurusu da kısa süre önce gelmişti. Diskli sürümüyle 499 Dolar, disksiz sürüm olan dijital versiyonla ise 399 Dolar fiyat ile satışa çıkacağı bilgisi verilen PlayStation 5, duyurunun arkasından Türkiye'de ise 10 bin TL gibi bir fiyatla satışa çıkması bekleniyordu. Ancak Sony Türkiye kısa bir süre önce bir açıklamada bulunmuş ve PlayStation 5'in Türkiye'de 8299 TL önerilen fiyat ile satışa çıkacağını söylemişti.
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