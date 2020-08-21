Huawei Mate 40'ın Kamera Modülleri İnternette Ortaya Çıktı

Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro'nun kamera modülleri, internette kendini gösterdi, bekleyebileceğimiz yenilikler hakkında bazı ipuçları verdi.

Huawei Mate 40'ın Kamera Modülleri Sızdı
Mate 30 Pro

Birkaç ay içerisinde tanıtılması beklenen Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro'nun muhtemelen en önemli özellikleri arasında bulunacak olan kamerasının görüntüleri, Çinin sosyal platformu Weibo'da paylaşıldı.

Mate 40 (solda) Mate 40 Pro (sağda) kamera modülleriWeibo ve GSMArena

Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro'nun kamera bölümü daire şeklindeydi. Sızan görüntülerde ise kare şekilli bir bileşen görüyoruz, ancak bu bileşenin bir bölümü gövdenin altında kalacak olabilir. Nasıl olacağını ancak telefona ait görüntüler ortaya çıktığında görebileceğiz. Bu sene piyasaya sürülen Huawei P40 ve P40 Pro ise arka yüzünde dikdörtgen şeklinde bir kamera dizilimi sunuyordu.

Belki daha önemlisi, Huawei'nin kamera tercihleri. Sızan görüntülerde iki bileşenin üzerinde de "3D" yazısını görüyoruz. Bununla kastedilen, görünmez lazer ışığıyla mesafeyi ölçen Time-of-Flight (ToF) sensörü olabilir. Mate 40 Pro'nun modülünün ortasındaki dikdörtgen delik ise periskop zum kamera için bırakılmış olabilir. P40 Pro'da bu tür bir kamera bulunsa da, periskop kamerası Mate serisi için bir ilk olacak.

Kamera teknolojisine odaklanmaya devam eden Huawei, çift lensli kamerayı 2016'da piyasaya süren ilk firmalardan bir tanesiydi. Firmanın bir sonraki amiral gemilerinin önemli kamera yenilikleriyle gelmesi büyük bir sürpriz olmayacak.

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