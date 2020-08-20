Google'ın, 6GHz Testleri Yapmak İçin Gizli İzin İstediği Ortaya Çıktı

Business Insider tarafından tespit edilen bir belgeye göre Google, FCC'den gizli bir izin istemiş. Bahsedilen izin, Google'ın 6GHz kablosuz spektrumu testleri yapmak için ABD'de birçok şehirde gizli testler yapmasını içerirken, bu testlerin neden gizli tutulduğu konusunda merak uyandırıyor.
Bilgilere göre Google, bu testlerin gizli tutulmasını istiyor çünkü kamuya ifşa edilmesi halinde, önemli ticari ve ekonomik rekabete zarar vereceğini düşünüyor. Google'ın bu iddiası ilginç bir yaklaşım olsa da, izin kabul edilmiş gibi.
Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Nebraska, Nevada, New York, Kuzey Carolina, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah ve Virginia dahil olmak üzere 17 eyalette birden çok şehir için başvuru yapan Google, Kaliforniya'da Los Angeles ve San Francisco da dahil olmak üzere 7 farklı şehirde test yapmayı planlıyor.
Google, testlerini 24 ay boyunca yapacak ve bu süre içinde bahsi geçen testleri "diğer yetkili kullanıcılara zarar vermeden" gerçekleştirecek. Bunun ne anlama geldiğini açıkçası bilmiyoruz, bekleyip Google'ın testlerine başlamasıyla göreceğiz.
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