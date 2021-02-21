Huawei, Mate X2 ile Bu Defa Ekranı "Farklı" Katlayacak!

Huawei, ilk katlanabilir akıllı telefonu Mate X'i 2019 yılında, bir sonraki versiyonu ise 2020 yılında piyasaya sürdü. Her 2 telefon tasarımında da dışa katlanan ekran konseptini benimseyen Çinli şirket, bu defa ise farklı bir yol izleyecek gibi görünüyor.
Kısa bir süre önce Huawei'nin Mate X2 modelini çok yakında tanıtacağı bilgisini almıştık. Şimdi ise Huawei'nin bu yeni katlanabilir akıllı telefonu için Weibo'da bir duyuru paylaşan Huawei, bu defa katlanabilir akıllı telefon konseptinde değişikliğe gidecek gibi görünüyor.
"Kurallar yeniden tanımlanacak" başlığı ile paylaşılan bir görselde yer alan Mate X2'nin içe doğru katlanabilecek bir ekran tasarımına sahip olacağına işaret ediliyor.
Neyse ki, Mate X2'nin nasıl görüneceğini öğrenmek için çok beklememiz gerekmeyecek. Şirket, Huawei Mate X2 akıllı telefonunun 22 Şubat'ta piyasaya çıkacağı doğrulamış durumda. Ancak telefon ilk etapta Çin'de satışa çıkacak. Huawei Mate X2'nin diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
Huawei Mate X2 Özellikleri Neler?
Peki, Huawei Mate X2'nin özellikleri neler olacak? Bilinenlere göre Mate X2'de 6.45 inç büyüklüğünde ve 1160x2700 piksel çözünürlüğünde ana ekran yer alacak. Ekran açıldığında ise 8 inç boyutuna ulaşacak olan ekran, burada da 2200x2480 piksel çözünürlüğünde görüntü üretecek.
Huawei Mate X2'de Kirin 9000 işlemcinin kullanılacağı ve 4500 mAh kapasitesinde batarya ile 66W hızlı şarj desteği yer alacağı da bilinenler arasında. Telefonda ayrıca 16 MP, 12 MP, 8 MP ve 50 MP şeklinde 4'lü arka kamera kurulumunun yer alacağı ve ayrıca 16 MP'lik bir ön kameranın bulunacağı bilgisi de mevcut.
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