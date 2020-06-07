HUAWEI MatePad T8 Satışa Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei, yüksek performans ve ulaşılabilir fiyatıyla tablet pazarını değiştirecek ürünü MatePad T8'i tüketiciler ile buluşturdu. İşte 8 çekirdekli işlemci ve 5100 mAh yüksek kapasiteli bataryaya sahip MatePad T8 hakkında bilmeniz gerekenler, MatePad T8 özellikleri ve fiyatı!