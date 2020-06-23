Huawei Next Image 2020 Fotoğrafçılık Yarışması Başladı!

Huawei, fotoğrafçılıkta gelecek vaat eden yetenekleri ödüllendirmek için bu sene de geçen sene olduğu gibi Huawei Next Image adlı fotoğraf yarışmasını başlattığını duyurdu.

Huawei Next Image 2020 Fotoğraf Yarışması Başladı!

2019 yılında, 520 binden fazla katılımcı ile dünyanın en büyük fotoğrafçılık yarışması olan Huawei Next Image, 2020 yılında da dünyaya ilham vermeye devam edecek. Tüm global fotoğrafçıları bir araya getiren ve dünyanın görsel sanatını yansıtma amacı taşıyan Huawei Next Image 2020, yaratıcılığın pozitif gücünü kullanarak oluşturulan muhteşem eserler ile insanları birbirlerine bağlayacak.

Huawei, fotoğrafçılığın insanları bir araya getirme gücünden ilham alıyor. Zor dönemlerde bile herkesin birbirine bağlanabileceğini hatırlamanın önemini vurgulayan Huawei, sadece fotoğraf çekerek veya kısa bir video oluşturarak her anlamlı anın ebediyen kutlanabileceğine inanıyor. Akıllı telefonlarda ileri teknolojiyi uygulayarak her zaman daha iyi mobil fotoğrafçılık için çabalayan Huawei'nin Leica ile iş birliği sayesinde, her Huawei kullanıcısı nefes kesen fotoğraflar veya videolar çekebiliyor.

Örneğin, mobil fotoğrafçılık tarihindeki en sofistike tasarlanmış donanımlara sahip HUAWEI P40 Pro +, 50MP Ultra Vision Geniş kamera, 40MP Ultra Geniş Cine Kamera, ToF Kamera, 3x Optik Telefoto Kamera ve 10x Optik Telefoto Kamera içeren Ultra Vision Leica Penta Kamera ile donatıldı. Bu görülmemiş kamera donanımı, 10x optik zoom, 20x hibrit zoom ve 100X dijital zoom özelliklerini destekliyor.

Tüm Huawei akıllı telefon kullanıcılarının katılabileceği global yarışma, katılımcıların yaratıcılıklarını tüm dünya ile paylaşabilecekleri toplamda 6 kategoriden oluşuyor:

  • fotoğrafların yükleneceği kategori.
  • 2. İyi Geceler, düşük ışıkta Huawei telefonların eşsiz gece modunu kullanarak yakalanan gece manzaralarını yükleyebileceğiniz kategori.
  • 3. Merhaba Hayat! kategorisinde, günlük hayatta kullanıcıları etkileyen duygusal veya ilham verici bir sahneyi anlatan fotoğraflar yer alacak.
  • 4. Yakın Uzak kategorisinde, Huawei telefon kameralarında telefoto lens, süper geniş açılı lens ya da makro çekim lensi gibi özellikleri kullanarak yeni bir deneyim yakalanan fotoğraflara yer verilecek.
  • 5. Öykücü kategorisinde yarışacak olanlar en az 3 en fazla 9 fotoğraf ile bir hikayeyi anlatacaklar.
  • 6. Live Moments, katılımcıların hayata karşı olumlu hikayelerini 10 dakikalık videolar ile sergileyebilecekleri kategori.

Yarışmaya katılmak için, Next Image Awards'ın resmi başvuru alanlarından biri olan Huawei Topluluğu da kullanılabiliyor. Sadece elektronik kayıtların kabul edileceği yarışmaya başvurular Huawei Community web sitesinden veya Huawei Next Image 2020 global sayfasından alınacak.

E-posta ile yarışma kaydı göndermek kabul edilmeyecek. Yarışma başvurularında yer alacak tüm fotoğrafların Huawei telefon kameraları ile çekilmiş olması gerekiyor. Ancak daha önce herhangi bir yarışmada ödül kazanan veya halka açık bir dergide yayınlanan başvurular kabul edilmeyecek. Yarışmaya katılım için belirlenen son tarih 31 Temmuz 2020.

Fotoğraflar yalnızca .jpg formatında kabul edilecek. Fotoğrafın kısa kenar çözünürlüğü en az 1.000 piksel olması ve tek bir fotoğrafın 20 MB'ı geçmemesi gerekiyor. Her katılımcı en fazla 30 farklı fotoğraf ile katılabiliyor.

Huawei Next Image 2020 Ödüller

Büyük Ödül: Yılın fotoğrafçısı (3 katılımcı)

10.000 USD para ödülü

Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon

Elektronik ödül sertifikası

Kategorinin En İyileri (15 Katılımcı)

1.000 USD para ödülü

Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon

Elektronik ödül sertifikası

Umut Vadedenler (50 katılımcı)

Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon

Elektronik ödül sertifikası

Mansiyon Ödülleri (5 katılımcı)

Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon

Elektronik ödül sertifikası

*Yukarıda belirtilen ödüller vergi öncesi tutarlardır. Fiziksel ödüllerin renkleri rastgele seçilir.

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