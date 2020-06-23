Huawei Next Image 2020 Fotoğrafçılık Yarışması Başladı!

Huawei, fotoğrafçılıkta gelecek vaat eden yetenekleri ödüllendirmek için bu sene de geçen sene olduğu gibi Huawei Next Image adlı fotoğraf yarışmasını başlattığını duyurdu.