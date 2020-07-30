HUAWEI Next Image 2020 Yarışmasına Başvuru Yapabilmek İçin Son 3 Gün

HUAWEI Next Image Awards 2020, katılım tarihinin bitmesine 3 gün kala, HUAWEI akıllı telefon kullanıcılarını, yeniden fotoğraf yeteneklerini sergilemeye davet ediyor. Farklı konseptler ve tekniklerle çekilen fotoğraflarla yarışmaya dahil olarak, en büyük ödül olan 10.000 dolar ile birlikte, farklı ödül grupları çerçevesinde HUAWEI P40 Pro da kazanmak mümkün.