HUAWEI Next Image 2020 Yarışmasına Başvuru Yapabilmek İçin Son 3 Gün

Fotoğraf yarışmaları, diğer yetenekli sanatçılara karşı kendinizi test etmek için harika bir fırsat. Ayrıca tutkunuzu daha fazla şeye dönüştürmek için bir şans yaratır. İster amatör ister profesyonel bir fotoğrafçı olun, olağanüstü bir fotoğraf, jüri üyelerinin kalbini kazanmak ve yarışmanın küresel izleyicileri arasında tanıtımınızı yapmak için biletiniz olabilir. Dünyayı objektifinizden gösterin ve fotoğraflarınızda anlatılan öykünün cesareti, tekliği ve özgünlüğünün, dikkati kendi üzerinizde toplamanın anahtarı olduğunu unutmayın.
HUAWEI'nin geleneksel fotoğraf yarışması "Next Image 2020", birbirinden özel beş kategoride tüm hızıyla devam ediyor. Fotoğrafı yaşam biçimi haline getiren birçok yetenekli HUAWEI akıllı telefon kullanıcısı, bu özel platformda buluşarak yeteneklerini değerlendirirken, önemli ödüller kazanma şansı da yakalıyor. Yarışmanın katılımcılarını 10.000 dolar para ödülünün yanı sıra, HUAWEI P40 Pro akıllı telefonlar ve elektronik ödül sertifikaları bekliyor.
Yarışmada, Türkiye'den başvuru yapılabilecek beş farklı kategori yer alıyor:
1. Yüzler, telefonun portre modunu kullanarak yaratıcı bir şekilde çekilen fotoğrafların yükleneceği kategori.
2. İyi Geceler, düşük ışıkta Huawei telefonların eşsiz gece modunu kullanarak yakalanan gece manzaralarını yükleyebileceğiniz kategori.
3. Merhaba Hayat! kategorisinde, günlük hayatta kullanıcıları etkileyen duygusal veya ilham verici bir sahneyi anlatan fotoğraflar yer alacak.
4. Yakın Uzak kategorisinde, Huawei telefon kameralarında telefoto lens, süper geniş açılı lens ya da makro çekim lensi gibi özellikleri kullanarak yeni bir deneyim yakalanan fotoğraflara yer verilecek.
5. Öykücü kategorisinde yarışacak olanlar en az 3 en fazla 9 fotoğraf ile bir hikayeyi anlatacaklar.
Yarışmaya katılmak için, Next Image Awards'ın resmi başvuru alanlarından biri olan Huawei Topluluğu da kullanılabiliyor. Sadece elektronik kayıtların kabul edileceği yarışmaya başvurular Huawei Community web sitesinden veya Huawei Next Image 2020 global sayfasından alınacak:
Büyük Ödül: Yılın Fotoğrafçısı (3 katılımcı)
10.000 dolar para ödülüHUAWEI P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefonElektronik ödül sertifikası
Kategorinin En İyileri (15 Katılımcı)
1.000 dolar para ödülüHUAWEI P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefonElektronik ödül sertifikası
Umut Vadedenler (50 katılımcı)
HUAWEI P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefonElektronik ödül sertifikası
Mansiyon Ödülleri (5 katılımcı)
HUAWEI P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefonElektronik ödül sertifikası
Belirtilen para ödülleri, vergilendirme öncesi geçerli olan tutarlardır. Fiziksel ödüllerin renkleri rastgele seçilir. E-posta ile yarışma kaydı kabul edilmeyecektir. Yarışma başvurularında yer alacak tüm fotoğrafların HUAWEI telefon kameraları ile çekilmiş olması gerekiyor. Ancak daha önce herhangi bir yarışmada ödül kazanan veya halka açık bir dergide yayınlanan başvurular kabul edilmeyecek. Yarışmaya katılım için belirlenen son tarih 31 Temmuz 2020'dir.
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