Huawei MateBook X Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı, özellikleri...

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin, Apple'a rakip olarak geliştirdiği yeni dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook X Pro, Türkiye'de satışa sunuldu. Huawei MateBook X Pro, Türkiye'ye Space Grey renk seçeneğiyle geliyor. Peki Huawei MateBook X Pro fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?

Huawei MateBook X Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı, özellikleri...

Teknoloji devlerinden biri olan Huawei sadece akıllı telefon üretmiyor. Çinli merkezli firma MateBook serisiyle birlikte dizüstü bilgisayarlar kullanıcıya sunuyor. En yüksek donanıma sahip olan Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook X Pro Türkiye'de satışta. Peki Huawei MateBook X Pro fiyatı ne kadar? Huawei MateBook X Pro özellikleri neler?

HUAWEI MATEBOOK X PRO FİYATI NE KADAR?

Huawei MateBook X Pro, 14.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile satışa sunulmuş durumda.

HUAWEI MATEBOOK X PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

  • Huawei MateBook X Pro, 13,9 inç büyüklüğünde 3K çözünürlüğünde dokunmatik bir ekrana sahip. Bu ekran ile birlikte MateBook X Pro, yüzde 91 oranında ekran/kasa oranı sunuyor.
  • Parmak İzi Güç Düğmesi ve klavyeye gömülü kamera gibi sektördeki ilk teknolojiler kullanışlı bir deneyim yaşatıyor.
  • Birinci sınıf CNC ile işlenmiş metalik bir gövdeye sahip.
  • Huawei MateBook X Pro, Türkiye'ye Space Grey renk seçeneğiyle geliyor.
  • Huawei'nin en yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı; 14,6 mm kalınlık ve 1,33 kg ağırlığa sahip.

  • Huawei, üretkenlik ve içerik oluşturma için 3:2 en boy oranını benimsiyor.
  • 3000 x 2000 çözünürlükteki ekran sRGB renk gamının tamamını gösterebiliyor.
  • 1500:1 kontrast ve 450 nit parlaklık ile doğrudan güneş ışığı altında da kullanılabiliyor.
  • Zengin renkler ve 3K çözünürlük, içeriği canlandırmaya yardım ediyor.
  • Ayrıca, kullanıcılara cihazlarıyla arayüz oluşturmak için yeni bir yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliğini destekliyor.
  • Hafif ve taşınabilir.

HUAWEI MATEBOOK X PRO PERFORMANSI

  • HUAWEI MateBook X Pro, 10. Nesil Intel Core i7-10510U ve i5-10210U ile performans sağlıyor.
  • 2GB GDDR5 üzerinde çalışan NVIDIA GeForce MX250 ile donatılan yeni Huawei MateBook X Pro, grafik ve video düzenlemeden oyun ve multimedya içerik tüketimine kadar her durumda sorunsuz bir deneyim sunuyor.
  • Aktif ve pasif modlar arasında dinamik olarak geçiş yapan akıllı bir soğutma sistemine sahip.
  • Üstün bir ses deneyimi sunan dört hoparlörler sunuyor.
  • Ayrıca, Huawei MateBook X Pro 56Wh kapasiteli batarya ile birlikte geliyor.
  • Huawei MateBook X Pro, bir dizi otomatik ayarlı şarj çıkışı ile kullanılabilen 65W Tip C taşınabilir adaptörle birlikte geliyor.

  • Dizüstü bilgisayarı şarj etmek için güç adaptörünü kullanmanın yanı sıra, bazı telefonlar için Huawei SuperCharge'ı da destekliyor.
  • 56W Pil ve 65W şarj cihazı ile 13 saate kadar video oynatma, 11 saat kesintisiz internette dolaşma ve 15 saate kadar ofis işlemleri yapılabiliyor.
  • Huawei MateBook X Pro üzerinde biri SuperCharge'ı destekleyen iki adet Type-C USB, bir adet Type-A USB portu ile birlikte 3,5 milimetre jak girişi de bulunuyor.
  • Huawei MateBook X Pro'nun en hızlı Wi-Fi bağlantılarını destekleyen dizüstü bilgisayar olma özelliği de bulunuyor.
  • MateBook'daki Bluetooth 5.0, daha geniş sinyal kapsama alanı ve daha güçlü yayın özellikleriyle daha hızlı veri iletim hızları sunuyor.
  • 2 milimetre tuş aralıklı ve parlaklığı ayarlanabilir arka aydınlatmaya sahip klavye, gece ve gündüz üst düzey yazım performansı sunuyor.
  • Klavyenin F6 ve F7 tuşları arasına gömülü olan kamera, kullanıcı açmadığı sürece aktif olsa bile görüntü transferi yapmıyor.

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