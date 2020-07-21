Huawei MateBook X Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı, özellikleri...

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin, Apple'a rakip olarak geliştirdiği yeni dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook X Pro, Türkiye'de satışa sunuldu. Huawei MateBook X Pro, Türkiye'ye Space Grey renk seçeneğiyle geliyor. Peki Huawei MateBook X Pro fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?