HUAWEI Online Mağaza'da Muhteşem Cuma Kampanyaları Başladı

En sevilen HUAWEI ürünlerinin sürpriz kampanyalar ile yer alacağı 30 Kasım tarihine kadar sürecek Muhteşem Cuma kampanyaları kapsamında, 11.111 TL alışveriş yapan kullanıcılar anında yüzde 11 indirim kuponu kazanıyorlar. Ayrıca akıllı saat, akıllı bileklik veya tam kablosuz bluetooth kulaklık kategorilerinden 2 adet satın alındığında yüzde 10 ekstra indirim uygulanıyor. Ayrıca PC, tablet veya monitör kategorilerinden toplam 8.000 TL'yi geçen 2 adet ürün satın alındığında sepette 1.000 TL indirim uygulanıyor.
HUAWEI'nin en yeni akıllı telefonu nova 9, kampanya süresine 9.499 TL fiyattan satışa sunuluyor. 12 ay ekstra ekran garantisi verilen nova 9'u satın alanlar, ayrıca FreeBuds 3 kulaklığı yüzde 50 indirimli alabiliyorlar. Ek olarak satın alma gerçekleştirildikten sonra ürün hakkındaki yorumlarını yazan kullanıcılara, HUAWEI mini hoparlörü yalnızca 1 TL'ye satın almalarını sağlayacak kupon tanımlanıyor.
https://shop.HUAWEI.com/tr/kampanya-ozel-indirim/indirim-telefonlar.html
HUAWEI'nin en gelişmiş akıllı saati Watch GT 3'ün Elit modeli 3.399 TL fiyatla ve kampanya süresince 200 TL ön ödeme indirimiyle satışa sunuluyor. 4 ay vade farksız taksit imkanı da sunulan üründe, kullanıcıların seçeceği renkte fazladan bir kayış da hediye ediliyor. Ek olarak satın alma gerçekleştirildikten sonra ürün hakkındaki yorumlarını yazan kullanıcılara, HUAWEI Sport Lite Bluetooth kulaklığı yalnızca 1 TL'ye satın almalarını sağlayacak kupon tanımlanıyor.
https://shop.HUAWEI.com/tr/kampanya-ozel-indirim/indirim-akilli-saatler.html
HUAWEI'nin HarmonyOS işletim sistemli en gelişmiş tablet bilgisayarı MatePad 11, M-Pencil dokunmatik kalemi ve manyetik klavye kılıfı ile birlikte kampanya süresince 4.699 TL fiyatla satışa sunuluyor. HUAWEI Mağaza mobil uygulamasını kullanan müşterilere ayrıca 300 TL indirim sunan HUAWEI MatePad 11'de vade farksız 4 taksit imkanı da var. Ek olarak satın alma gerçekleştirildikten sonra ürün hakkındaki yorumlarını yazan kullanıcılar ücretsiz olarak HUAWEI bluetooth Mouse da kazanıyorlar.
https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-matepad-11
HUAWEI'nin geniş ekranlı dizüstü bilgisayarı MateBook D16 R5, HUAWEI AF30 Bluetooth mouse hediyesiyle birlikte 8.499 TL fiyatla satışa sunuluyor. MateBook D16 R5 için ayrıca tüketicilere vade farksız 4 taksitle ödeme imkanı da tanınıyor.
https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-matebook-d16-r5/
HUAWEI'nin en güçlü dizüstü bilgisayarlarından MateBook 14s'in 16 GB RAM, 1 TB SSD ve Intel i7 işlemcili versiyonu, sırt çantası, çift çekirdekli HUAWEI AX3 Router, HUAWEI mini bluetooth hoparlör ve 12 ay ekstra uzatılmış garanti süresiyle birlikte 14.999 TL fiyatla kampanya süresince satışa sunuluyor. Vade farksız 4 taksitte ödeme imkanı sunulan ürünü satın alıp yorumunu HUAWEI Online Mağaza'ya giren kullanıcılara ayrıca HUAWEI Bluetooth mouse'u 1 TL'ye alabilecekleri bir kupon da tanımlanıyor.
https://shop.HUAWEI.com/tr/product/HUAWEI-matebook-14s/
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