HUAWEI, Online Mağazası'nı Sürpriz İndirimler ve Fırsatlar ile Açıyor

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, internet üzerinden tüm Huawei ürünlerinin satın alımına olanak tanıyan yeni online mağazasını sürpriz indirimler ve fırsatlar ile açıyor.