HUAWEI, Online Mağazası'nı Sürpriz İndirimler ve Fırsatlar ile Açıyor

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, internet üzerinden tüm Huawei ürünlerinin satın alımına olanak tanıyan yeni online mağazasını sürpriz indirimler ve fırsatlar ile açıyor.

HUAWEI, Online Mağazası'nı Açıyor

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, internet üzerinden tüm Huawei ürünlerinin satın alımına olanak tanıyan yeni online mağazasını 23 Mart 2020 Pazartesi günü alışverişe açıyor. Tüm Huawei ürünleri ve çevre birimlerinin yer alacağı online mağazada, açılışa özel indirim fırsatları ve kampanyalar da yer alıyor.

Hediye Çarkı

Abone olup siteye giriş yapan kullanıcılar, günde üç kere hediye çarkını çevirerek 20 ile 140 TL arasında değişen hediye kuponları kazanma şansını yakalayacak. Kullanıcılar eğer Facebook üzerinden paylaşım yaparsa, yaptıkları gün başına 2 çevirme hakkı daha kazanacak.

1 TL farkla kablolardan kurtulun

Dünyanın ilk açık tasarımlı aktif gürültü engelleme özellikli kablosuz kulaklığı HUAWEI FreeBuds 3; Mate 30 Pro, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 satın alan tüketicilere yalnızca 1 TL farkla sunuluyor. Huawei Bülteni'ne kayıt olan kullanıcılar aynı zamanda dizüstü bilgisayar satın almaları durumunda yine 1 TL farkla HUAWEI Mini Hoparlör de alabiliyorlar. HUAWEI'nin en yeni akıllı telefonu P40 lite veya P30 lite satın alan tüketiciler ise 1 TL farkla HUAWEI FreeLace sahibi olabilirler. Ayrıca açılışa özel fiyatı 999 TL olan HUAWEI FreeBuds 3 almak isteyen tüketiciler, 1 TL farkla HUAWEI Band 3e'yi yanında alabilirler. HUAWEI Band 3e yine 1 TL farkla P Smart 2019, Y6 S, Y6 2019 ve Y5 2019 telefonların yanında da satın alınabiliyor.

23 – 29 Mart tarihleri arasında açılışa özel indirim fırsatları kapsamında HUAWEI Powerbank 10000mAh 18W Type-C 179 TL yerine 99 TL; HUAWEI FreeBuds Lite ise 699 TL yerine 199 TL ile tüketicilere indirim fırsatı ile sunuluyor.

23 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında online mağazanın e-posta bültenine abone olacak kullanıcılara, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 alımlarında geçerli 1 TL değerindeki HUAWEI Mini Hoparlör kuponu e-mail yolu ile iletilecek.

Tüketiciler şimdiden Huawei online mağazasına https://shop.huawei.com/tr/kampanya-gelecekle-tanis.html adresinden girip kayıtlarını tamamlayabilirler.

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