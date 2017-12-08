Huawei P11 ve Kamerası İçin Müthiş İddia!

Huawei P11, iddiaya göre inanılmaz bir kamera ile birlikte gelecek; sloganı ise "ben fotoğraf çekmem, fotoğraf yaratırım" olacak...

Huawei P11 ve Kamerası İçin Müthiş İddia!

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