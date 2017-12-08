Huawei P11 ve Kamerası İçin Müthiş İddia!
Huawei P11, iddiaya göre inanılmaz bir kamera ile birlikte gelecek; sloganı ise "ben fotoğraf çekmem, fotoğraf yaratırım" olacak...
Huawei son birkaç yıldır amiral gemisi telefonlarının kameralarına yoğunlaşarak onları en iyi yapma konusunda ilerlemeye çalışıyor. Lecia ile ortaklık kuran şirket, kullanıcılarına mükemmel bir fotoğraf tecrübesi sunmaya çalışıyor.
Eğer en son söylentiler doğruysa, Huawei'nin Lecia ile birlikte geliştirdiği üç lensli 40MP, 5x hibrit zoom bir kameraya, ayrıca 24MP selfie kamerasına sahip P serisi bir telefon geliştiriyor. Söylentinin kaynağı ünlü Evan Blass Twitter hesabı. Blass'a göre yukarıda gördüğünüz afişler, Huawei için çalışan bir grafik tasarımcının portfoyosunda bulunuyor. Söylenti yayıldıktan sonra tasarımcı bu afişleri hesabından kaldırdı.
Sızıntıya göre bu yeni kamera "Pro Night Mode" özelliği sayesinde %100'e kadar daha fazla ışık alabiliyor, bu sayede çok güzel gece fotoğrafları çekebiliyor. Ayrıca afişe bakılırsa kamera, yapay zeka destekli bir görsel iyileştirme sistemine de sahip. Afiş maalesef lensin diyafram açıklığı gibi diğer detaylı bilgileri içermiyor.
Şimdilik Huawei'den bu telefon ya da kamerayla ilgili resmi bir açıklama yok. Bu yüzden P11 gerçekten duyurulduğunda farklı bir manzarayla karılaşma olasılığımız var.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın