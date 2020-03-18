HUAWEI P40 lite Türkiye'de Satışa Çıkıyor! İşte Satış Tarihi ve Özellikleri

Kullanıcılarına yepyeni bir teknoloji deneyimi sunan HUAWEI P40 lite, fotoğraf, eğlence ve fiyat/performans özellikleriyle dikkat çekiyor. HUAWEI P40 lite, HUAWEI Mate 30 Pro'dan sonra HUAWEI AppGallery ve Huawei Mobil Servisleri ile piyasaya sürülen ilk HUAWEI cihazlarından biri olacak.
HUAWEI'nin resmi uygulama mağazası HUAWEI AppGallery, HUAWEI cihazlarının sunduğu benzersiz yetenekleri (HiAI ve bağlantı, medya, sistem ve güvenlik yetenekleri gibi) en sevilen uygulamaların dünyasına taşıyor.
Eşsiz ve şık AI dört kamera yeni trendler belirliyor
HUAWEI P40 lite, benzersiz, trend belirleyici bir matris düzenlemesine sahip dörtlü arka kamerasıyla büyük bir atılım gerçekleştiriyor. 48MP ana kamera, çerçeveli kompozisyon teknolojisini destekliyor ve hızlı bir şekilde arka arkaya çekilen birden fazla fotoğrafı birleştirerek şaşırtıcı renkler üretiyor. 8MP ultra geniş açı objektif, kullanıcıların daha fazla çekim yapması için 120° görüş alanı sunuyor ve manzara, mimari, grup fotoğrafları için ideal özellikler taşıyor. Makro Lens ise 4 cm mesafeye yakın nesnelere odaklanarak güçlü kuruluma çok yönlülük katıyor. Dört kameralı kurulum ayrıca daha ileri düzey portreler ve sığ alan derinliği efektlerini simüle etmek için de AI ile çalışan bir Bokeh Lens içeriyor.
HUAWEI P40 lite'deki dört kameralı sistem Süper Gece Modu'nu destekliyor ve bu sayede kullanıcıların hareket halindeyken tripod kullanmadan harika gece fotoğrafları çekmelerini sağlıyor.
HUAWEI P40 lite, arka plan müziği eklemek ve görüntüleri kırpmak için kullanılan güçlü bir AI Video Düzenleyici'yi de destekliyor. Bu sayede kullanıcıların nerede olurlarsa olsunlar kaliteli sosyal medya içeriği oluşturmalarını da kolaylaştırıyor.
Ek olarak, HUAWEI'nin SoC içine yerleştirilmiş dördüncü nesil ISP'si, gürültü azaltma ve aşırı pozlama düzeltmesi de dahil olmak üzere bir dizi özelliği destekleyen yazılımlarla birlikte çalışıyor.
Mükemmel ve kesintisiz eğlence
Akıllı telefon yongaları için üretim süreci, performansı ve güç tüketimini doğrudan etkiliyor. Kirin 810, sektör lideri 7nm işlemciyle üretiliyor. 8nm çiplerle karşılaştırıldığında Kirin 810, yüzde 50 daha yüksek bir transistör yoğunluğuna sahip ve yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sunarak mükemmel performans ve güç verimliliği sunuyor.
Sistem üzerinde yer alan yapay zeka zamanlamasıyla birlikte, sekiz çekirdekli CPU ve Mali-G52 MP6 GPU güçlü hesaplama yeteneğine de sahip. Grafik ayrıntılarını işlemede en üst seviyede olan sistem, HUAWEI'nin kare hızı artışı ve pil tüketimini azaltma gibi oyun merkezli en yeni GPU Turbo teknolojisini de destekliyor. HUAWEI P40 lite, kullanıcılara tamamen yükseltilmiş oyun deneyimi sunuyor.
Yüksek hızlı 6GB RAM, CPU ve GPU'nun güçlü performansını mükemmel bir şekilde ortaya çıkarmasına yarıyor. İster uygulama başlatmak ister video düzenlemek ister zorlu oyunlar çalıştırmak için olsun kullanıcılarına kesintisiz bir eğlence deneyimi yaşatıyor.
Oyun içi sohbet kutusu, konumunu ve boyutunu esnek bir şekilde ayarlayarak oyun arayüzüne sığıyor ve kullanıcılar eğlenceli oyun anlarını kaçırmadan aynı anda hem oynayıp hem sohbet edebiliyor.
Her zaman harekete geçmeye hazır olan P40 Lite, TÜV Rheinland sertifikalı 40W HUAWEI SuperCharge çözümünü destekleyen yüksek kapasiteli 4200mAh pil çözümünü sunuyor. Telefon sadece 30 dakikada yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor.
İkonik tasarım ve süper gece selfie
HUAWEI P40 lite, çentiksiz son teknoloji HUAWEI Punch FullView Ekranı sunuyor. 6.4 inç HUAWEI Punch FullView Ekran, sürükleyici bir izleme deneyimi sunarak yüzde 90.6'lık yüksek bir ekran-gövde oranına sahip Full HD + çözünürlüğü ve geniş renk gamını destekliyor.
HUAWEI P40 lite'nin ön kamerası, tüm aydınlatma koşullarında çarpıcı selfie'ler çekmek için Super Night Selfie 2.0 ile birlikte geliyor. Gelişmiş AI algoritmalarından yararlanan kamera, kullanıcıların minimum çabayla muhteşem selfie'ler çekmelerine yardımcı olmak için hem fotoğraf konusunu hem de arka planı optimize ediyor.
HUAWEI P40 lite'nin arka tarafı, koruyucu katmandaki metalik vurgularla kaplanan çarpıcı renklere sahip. Dört tarafı kavisli olan kompakt cihaz rahat bir tutuş özelliği de sunuyor. Akıllı telefon, daha yüksek başarı oranıyla daha hızlı kilitlenen yenilikçi, yana monte edilmiş bir parmak izi güç düğmesine de sahip.
Akıllı deneyim, akıllı bir yaşam tarzı sağlıyor
EMUI10 ile HUAWEI P40 lite, tamamen sezgisel, kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzünde sunulan akıllı özelliklerle donatıldı. Dark Mode ise gelişmiş metin okunabilirliği, okuma konforu ve kullanıcı arayüzünde genel tutarlılık sağlamak için insan gözü ergonomisine göre yeniden tasarlandı.
HUAWEI AppGallery – Dünyanın 3. En Büyük Uygulama Mağazası
Nisan 2018'deki lansmanından bu yana inanılmaz bir hızla büyüyen HUAWEI AppGallery, dünya çapında 400 milyon kullanıcıya açık, güvenli ve yenilikçi hizmeti sunuyor. İki yıldan az bir süre içinde HUAWEI AppGallery 170'ten fazla ülkeye sunulacak.
HUAWEI AppGallery tam döngü güvenlik ve koruma ile birlikte geliyor. Tüm uygulamalar, geliştiricilerin uygulamalarının kötü amaçlı etkinliklerden korunmasını önlemek için katı bir doğrulama testinden geçiyor. Çocuklar için güvenli bir ortam oluşturmak ve yaş aralıklarına uygun olmayan uygulamaları filtrelemek için yaş derecelendirme sistemi de mevcut.
AppGallery, kullanıcıların hassas verilerini ve gizliliğini korumak için en üst düzeyde doğrulama uyguluyor. Biyometrik veriler gibi kişisel olarak duyarlı bilgiler asla HUAWEI cihazının dışında işlenmiyor ve kullanıcıya kişisel verileri üzerinde tam kontrol sağlanıyor. EMUI, kullanıcıların uygulama izni üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlar. Daha da önemlisi, tüm kullanıcı verileri anonimleştirilir ve her kullanıcının bölgesine karşılık olarak yerel depolanır.
HUAWEI P40 lite Ne Zaman Satışa Çıkacak?
Gece Siyahı, Sakura Pembesi ve Yeşil renk seçenekleriyle sunulan HUAWEI P40 lite, Nisan başında Türkiye'de satışa sunulacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın