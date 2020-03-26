Huawei P40 Pro Plus Tanıtıldı. İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei'nin bugün tanıttığı P40 serisi yeni özellikler bulundurmasıyla şu an akıllı telefonlar arasında kuşkusuz tepeye yerleşirken, P40 serisi içinde ise zirve P40 Pro+ modelinin oluyor. Sahip olduğu özellikleri, çekici tasarımı ve Leica 5'li kamera setiyle beraber komple bir amiral olan Huawei P40 Pro+ bakalım ne gibi özellikler içeriyor...
Huawei P40 Pro+ Tasarım Detayları
Huawei'nin yeni amirali P40 Pro+, P40 serisinin tasarım dilini kullanıyor, ancak P40 Pro ile beraber ayrılarak daha kavisli bir ekrana yer vererek bunu bir adım öteye taşıyor. Huawei'nin Quad-Curve Overflow adını verdiği "dörtlü kavisli ekran" tasarımını benimsendiği telefonda, ekran çerçeveleri neredeyse yok, arka yüzde ise köşede yer alan dev kamera alanı dikkat çekiyor.
Huawei P40 Pro+, 158 x 72 x 9 mm boyutlarında ve 226 gram ağırlığında bir telefon olurken, IP68 sertifikası ile suya karşı dayanıklılık gösteriyor.
Huawei P40 Pro+ Ekran Özellikleri Neler?
Huawei P40 Pro+, 6.68 inç büyüklüğünde ekranıyla Huawei P40 Pro ile benzer ölçülerde bir telefon oluyor.
OLED panelin kullanıldığı ekran, yüzde 91.6'lık ekran – gövde oranıyla geniş bir görüntü alanı sağlıyor. 1200x2640 piksel çözünürlükteki ekran, HDR10+ desteği ve 90Hz tazeleme hızına sahip.
Huawei P40 Pro+ Teknik Özellikleri
Huawei P40 Pro+ da Huawei P40 ve Huawei P40 Pro gibi Kirin 990 işlemcinin sahibi oluyor. 8 çekirdekli yapıda tasarlanan bu işlemci 5G desteği gösteriyor ve Mali-G76 MP16 grafik birimini içeriyor.
Telefonda 8 GB RAM yer alırken, depolama alanı 512 GB olarak konumlandırılmış. Ayrıca depolama biriminin UFS 3.0 standardında olması da önemli bir diğer detay.
Huawei P40 Pro+, Wi-Fi 802.1ac ve ax desteği göstererek Wi-Fi 6 sertifikasının sahibi. Ayrıca telefonda Bluetooth 5.1 desteği de bulunuluyor olması sevindirici.
Android 10 işletim sisteminin bulunduğu telefonda arayüz olarak da EMUI 10 yazılımını görüyoruz.
Huawei P40 Pro+'ta 4200 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor, 40W hızlı şarj ile 40W kablosuz hızlı şarj destekleniyor. Telefonda, bu özelliğiyle, Huawei P40 Pro'dan ayrılıyor. Zira Huawei P40 Pro'da kablosuz şarj desteği 27W olarak yer alıyordu.
Huawei P40 Pro+ Kameraları Nasıl?
Huawei P40 Pro+, kameralarıyla ailenin en güçlüsü oluyor. Arka yüzde Leica lenslerle donatılmış 5'li kamera dizilimi içeren telefon, burada 50 MP ölçüsünde ve f/1.9 diyaframlık geniş açılı ana kamerasıyla dikkat çekerken, bu kamerada faz algılamalı otofokus ve optik imaj sabitleyici yer alıyor.
8 MP Periscope lens ile 10x'e kadar optik zum, 100x'e kadar dijital zum yapabilen Huawei P40 Pro+, zum performansıyla Samsung Galaxy S20 Ultra'ya rakip oluyor ve lansmanda gösterildiği kadarıyla Galaxy S20 Ultra'yı da geride bırakıyor.
Huawei P40 Pro+'ta 3'üncü kamera bu kez 8 MP telefoto şeklinde bulunurken bu kamera da 3x optik zuma sahip. Huawei P40 Pro+'taki 4'üncü kamera 40 MP şeklinde ultra geniş açılı olarak, 5'inci kamera da ToF 3D derinlik sensörü olarak yer alıyor.
Huawei P40 Pro+'nun ön kameraları ise farklılık yaratıyor. 32 MP selfie kamerasının yanında IR derinlik kamerası, ortam ve yakınlık sensörü bulunduran Huawei P40 Pro+, kameralarıyla bir dizi özellik sunuyor.
Directional Audio Zoom, AI Remove Reflection, AI Remove Passerby, el hareketleriyle telefona dokunmadan ekrandakileri kaydırabilme özelliği, 51200 ISO değeri ile üst seviye gece fotoğrafları çekebilmesi ve daha fazlasını Huawei P40 Pro+ incelememizde sizlere aktaracağız.
Huawei P40 Pro+ Fiyatı Ne Kadar?
Huawei P40 Pro+ fiyatı 1399 Euro. Huawei P40 Pro+ Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.
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