Hummer'ın Yeni Elektrikli SUV'u Hummer EV SUV, Resmi Olarak Tanıtıldı

Yeni Hummer EV (elektrikli) pickup, GMC'nin önümüzdeki güz mevsiminde filosunda yer alacak tek "elektrikli süper-araç" olmayacak. Otomobil üreticisi, yeni Hummer EV SUV türevini geçtiğimiz gün resmi olarak tanıttı. Bu araç, açık yükleme alanının yerine kapalı bir bagaj alanı sunuyor.
Beş yolculu Hummer SUV'nin 2023 yılının erken dönemlerinde 830HP'lik Edition 1 ile sunulması bekleniyor. Araç 0-100kmph aralığını 3,5 saniyede geçecek, 480km (300 mil) menzile sahip olacak ve 105,595 dolar fiyatıyla satışa sunulacak. 20 modüllü Ultium batarya paketi, ön ve arka akslarda yer alan motor üçlüsüne güç sağlıyor ve 300kW ile 800V şarjı destekliyor. 22 inçlik jantlar ise standart olarak geliyor. Edition 1, opsiyonel Extreme Off-Road paketi ile beraber 110,595$ fiyatıyla sunulacak ve 18 inçlik tekerlekler, 35 inçlik lastikler, zırhlı kaplama, ön eLocker ve sanal arka Locker'lar ve GM'nin UltraVision kamera sistemine sahip olacak.
Edition 1'in ardından 2023 yılının bahar ayında 99,995 dolar fiyatı ile EV3X sunulacak ve Edition 1 ile aynı özelliklere sahip olacak. 89,995 dolar fiyat etiketine sahip olan EV2X ise 2023 baharında satışa sunulacak ve 625HP'ye sahip olacak. Son olarak da 79,995 dolarlık EV2, 2024 baharında sunulacak ve 400V, 16 modüllü batarya ile 400km'lik menzil sunacak ancak 480km'nin üzerinde menzile sahip olacak 800V 20-modüllük paketi tercih edebileceksiniz.
Pickup sürümünde olduğu gibi Hummer EV SUV da engelleri aşmaya yardımcı olmak için aracın gövdesini 6 inç yükseltebilen Extrade Mode'una, GM'nin SuperCruise eller serbest sürüş sistemine, dört tekerlekli dönüşe ve sürücülerin, aracın baktığı yönü değiştirmeden açıyla ilerlemelerine imkan tanıyan CrabWalk'a sahip olacak. Pickup ve SUV için ön siparişler şimdeiden GMC'nin internet sitesinde başlamış durumda.
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