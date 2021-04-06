Hummer'ın Yeni Elektrikli SUV'u Hummer EV SUV, Resmi Olarak Tanıtıldı

GMC'nin yeni elektrikli Hummer SUV'u resmi olarak tanıtıldı. Hummer EV SUV, hem özellikleri, he de performansıyla yeni bir "süper-SUV" olmaya aday...