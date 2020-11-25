Huawei P50 Hakkındaki Yeni İddia, Kafaları Karıştırdı

Şimdilerde Mate 40 telefonunu tüketicilerle buluşturmaya hazırlanan Huawei, Huawei P50 modelini de muhtemelen 2021'in ilk aylarında tanıtacak. Şu an için telefon hakkında herhangi bir ipucu yok, ancak Elec tarafından bu telefon için önemli bir iddiada bulunuldu.
Elec'in iddiasına göre Huawei P50, Kirin 9000 işlemciden güç sağlayacak. Bu bilgiyi önemli bir kaynaktan aldığını söyleyen Güney Koreli bir teknoloji sitesi olan Elec, daha fazla detay ise vermemiş.
Kirin 9000 işlemci, son olarak Huawei'nin yakında ülkemizde de satışa sunmaya hazırlandığı Mate 40 modelinde kullanılmıştı. Bununla birlikte Huawei Başkanı Richard Yu'nun ağustos ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin uyguladığı ambargo sebebiyle Huawei'nin 2020'den sonra Kirin yonga setlerini kullanmaya devam edemeyeceği bilgisi yer alıyordu.
The Elec'in raporu bunun tam aksini iddia ediyor, ancak başka bir paylaşım şu an için yok. Huawei, ABD dışında bir kaynak bulmuş veya Mate 40 serisi için aldığı Kirin 9000 yonga setlerinin fazlasını sonraki modellerde de kullanmak üzere stoklamış olabilir. Neyse ki bu soruların cevabını öğrenmek için önümüzde bolca zaman var. Zira Huawei P50'nin 2021 ilk çeyrek sonundan önce tanıtılması beklenmiyor.
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