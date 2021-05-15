Huawei P50'den Sızan Görüntüler, Yine Farklı Bir Tasarıma İşaret Ediyor

Huawei P50'nin yeni görselleri internete sızdı. Bu görsellerde, Huawei'nin bir kez daha alışılmış tasarımların dışına çıkacağı rahatlıkla görülebiliyor.

15 Mayıs 2021 11:02

Levent Öztürk