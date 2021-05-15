Huawei P50'den Sızan Görüntüler, Yine Farklı Bir Tasarıma İşaret Ediyor

Huawei P50'nin yeni görselleri internete sızdı. Bu görsellerde, Huawei'nin bir kez daha alışılmış tasarımların dışına çıkacağı rahatlıkla görülebiliyor.

  • Levent Öztürk
Huawei P50'den sıra dışı görüntüler
@RODENT950

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

İnceleme: Huawei Watch Fit Elegant

Migros'tan dünyada bir ilk: Robot Taro

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi

Günün En çok Okunanları
NASA'nın OSIRIS-REx Asteroit Sondası, 2.5 Yıllık Yolculuğuna Başladı!
Huawei P50'den Sızan Görüntüler, Yine Farklı Bir Tasarıma İşaret Ediyor
Instagram for Kids Uygulaması, Daha Tanıtılmadan Veto Yedi
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak?
Whatsapp'ta Sözleşme Kabul Edilmezse Hesap Kapanacak mı? Açıklama Var

 

 