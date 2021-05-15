Huawei P50'den Sızan Görüntüler, Yine Farklı Bir Tasarıma İşaret Ediyor

Yolda olan Huawei P50 serisinin resmi görüntüleri, Twitter kullanıcısı @RODENT950 sayesinde sızdırıldı. İki görüntü de kamera çıkıntısını gösteriyor ve Çinli şirketin bir kez daha benzersiz bir tasarıma gittiğini doğruluyor.
Görüntüler, büyük ve hap şeklindeki tümsek üzerindeki iki daireden oluşan bir kamera çıkıntısını gösteriyor ki bunun o kadar da yeni olduğu söylenemez. Daha da ilginç olan şey ise, bu dairelerin her birinin içinde birden fazla kamera olması, üstteki dairede görünüşe göre üç kamera bulunurken, alttaki dairede ise başka bir kamera sensörü ve bir LED flaş var gibi görünüyor. İki dairenin dışında başka bir LED flaş da mevcut ve bunların farklı kameralar için kullanılması mümkün olabilir.
Görüntüler, daha önce sızdırılan gerçek fotoğraflara benzer gözüküyor, ancak bazı önemli farklılıklar var. Daha önceki görüntüler, çıkıntı başına iki kamera sensörü gösteriyordu ve iki dairenin dışında yalnızca bir LED flaş bulunuyordu. Elbette daha önceki fotoğrafların prototipleri gösteriyor olması mümkün ve nihai tasarım farklı olabilir.
Ayrıca yeni görsellerde kamera düzenin altında Leica logosu da görülebiliyor ki bunun pek de şaşırtıcı olduğu söylenemez. İki şirket, Huawei telefonlarında kullanılan kameralar üzerinde uzun bir süredir işbirliği yapıyor ve hatta Huawei, son yıllarda kamera hünerini her telefonuyla beraber daha da büyük bir odak noktası haline getirdi. Ancak başka bir kullanıcının belirttiği üzere, kamera düzenin odak uzunluğu 13 mm ile 90 mm arasında değişiyor ve bu sefer bir periskop kameranın dahil edilmemesi söz konusu olabilir. Bu durum da kayıpsız yakınlaştırma hayranları için hayal kırıklığı yaratabilir, ancak henüz tam telefonun tamamının görüntüsüne sahip olmamamızla ilgili bir yanlış anlaşılma da yaşanıyor olabilir.
Huawei, özellikle kamera düzeniyle ilgili olarak, sürekli olarak en ilginç görünümlü telefonlardan bazılarını üretiyor. Hem Mate 30 Pro hem de Mate 40 Pro, kamera düzeni için neredeyse benzersiz bir dairesel şekle sahipti ve şirketin yeni tasarımları denemeye devam etmeye istekli olduğu görülüyor.
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