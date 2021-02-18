HUAWEI Petal Search Oyununda Kullanıcılar Keşfederken Kazanıyor

Petal Search Türkiye ekibinin özel olarak tasarladığı oyun ile kullanıcılar hikayedeki gizemli bölümleri çözerek "Arkeolog Bilge" karakterine yardım ederken Türkiye'nin tarihi ve arkeolojik açıdan önemli yerlerini öğreniyor. Oyunun sonunda en orijinal final tahmininde bulunan 5 kişi ise HUAWEI P40 veya HUAWEI Watch GT 2 akıllı saatin sahibi olacak.