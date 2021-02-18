HUAWEI Petal Search Oyununda Kullanıcılar Keşfederken Kazanıyor

Petal Search Türkiye ekibinin özel olarak tasarladığı oyun ile kullanıcılar hikayedeki gizemli bölümleri çözerek "Arkeolog Bilge" karakterine yardım ederken Türkiye'nin tarihi ve arkeolojik açıdan önemli yerlerini öğreniyor. Oyunun sonunda en orijinal final tahmininde bulunan 5 kişi ise HUAWEI P40 veya HUAWEI Watch GT 2 akıllı saatin sahibi olacak.

HUAWEI Petal Search Oyununda Keşfederken Kazanıyor

HUAWEI, kullanıcılarına daha iyi bir arama deneyimi sunmak için onların istek ve ihtiyaçlarını dikkate aldığı gibi onlara eğlenceli içerikler hazırlayarak standart bir arama motoru olma çizgisinin dışına çıkmaya devam ediyor.

17 Şubat – 05 Mart 2021 tarihleri arasında katılanılabilecek oyunda, kullanıcılar Petal Search uygulaması veya petalsearch.com adresi üzerinden arama çubuğuna "Arkeolog Bilge" yazarak gizemli hikayeye dahil olup karşılarına çıkan soruları yanıtlıyor. Tüm soruları doğru yanıtlayan kullanıcılar son aşama olarak HUAWEI Mobil Servisleri sayfasındaki formu doldurup, ekran görüntüleri ekleyerek final tahmininde bulunuyor.

Tüm Huawei mobil cihazları ve çoğu Android cihazda da kullanılabilen Petal Search'ün tasarladığı bu özel oyunda, "Arkeolog Bilge" karakterine yardım eden ve karşılarına çıkan soruları doğru yanıtlayarak son aşamaya ulaşan yarışma katılımcılarının final tahminleri HUAWEI Petal Search Komitesi tarafından değerlendirilecek ve aralarından en özgün ve yaratıcı tahminler sonucunda; en çok oy alan yorumun sahibi 1 adet HUAWEI P40, en çok oy alan sırasıyla diğer dört yorumun sahipleri 4 adet HUAWEI Watch GT 2'den birini kazanacak.

Gizemli maceraya katılmak için tek yapmanız gereken Petal Search'ü açıp "Arkeolog Bilge" yazıp aratmak! İyi eğlenceler!

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