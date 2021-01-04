Huawei, Popüler Oyun Geliştiricisinin Uygulama Mağazasından "Attı"

Huawei, anlaşmazlığa düştüğü ve oyunlarını mobil uygulama mağazasından "attığı" Tencent'i, suların durulmasının ardından affetti.

Huawei ve Tencent Games "barıştı"

Bir Bloomberg raporuna göre Huawei, şirketlerin birlikte çalışma şekillerinde yaptığı "büyük değişiklik" nedeniyle, uygulama mağazasından Arena of Valor gibi Tencent oyunlarını kaldırmıştı. Huawei, Çin mobil pazarını domine ediyor ve son çeyrekteki akıllı telefon satışlarının %43'ünü kendi başına gerçekleştirdi. Tencent ise PUBG ve Monster Hunter: World gibi oyunların yerel versiyonlarını işletiyor ve League of Legends ve Clash of Clans'ın arkasındaki şirket. Bu nedenle, bu anlaşmazlık ülkedeki birçok mobil oyuncuyu etkileyebilirdi.

Huawei, Bloomberg'e verdiği demeçte, hukuk departmanının kararı önerdiğini çünkü Tencent'in işbirliğini durdurmak istediğini söyledi. Bu arada, şirketler arasındaki bir anlaşmanın süresinin dolduğunu da belirtti. Bunun üzerine 1 Ocak itibarıyla Huawei'nin Çin uygulama mağazasından tüm Tencent oyunları çekildi.

Şimdiyse, Reuters'ın belirttiğine göre, Huawei ile Tencent arasındaki pazarlıklar sonucunda, oyunlar tekrar mağazaya geri geldi. Yapılan açıklama, "Her iki taraf da tüketicilere daha iyi deneyimler ve hizmetler sunmak için birlikte çalışmaya devam edecek" şeklinde oldu.

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