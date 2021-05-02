Huawei'den Sınır Ötesi İş Birliği!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 19. Şanghay Uluslararası Otomobil Sergisi, Çin'in dünyaya kazandırdığı dev markaların teknolojik işbirliğine sahne oldu. Çin'in en büyük 3'üncü otomobil üreticisi DFSK Motors'un geliştirdiği SERES ile Çinli teknoloji devi Huawei yüksek performanslı akıllı mobil seyahat çözümleri geliştirmek amacıyla kapsamlı bir işbirliği anlaşması imzaladı. İşbirliği kapsamında, her iki marka birbirlerini besleyerek kullanıcılara yüksek performanslı akıllı mobil seyahat çözümleri sunmak için geliştirdikleri teknoloji, ürün ve kanalları ortak bir havuzda buluşturacaklar. Bu havuzdan beslenerek geliştirdikleri SERES SF5 Huawei Smart Selection ise işbirliğinin ilk ürününü oluşturuyor.
"Yüksek performanslı elektrikli kupe SUV"
İşbirliğinin duyurusunun yapıldığı basın toplantısında SERES SF5 Huawei Smart Selection'ın resmi lansmanı yapıldı. SERES SF5 Huawei Smart Selection, "Yüksek performanslı elektrikli kupe SUV" olarak dünya pazarındaki yerini aldı. Endüstri lideri menzil uzatıcı teknolojisi ve Huawei'nin gelişmiş akıllı ara bağlantılı sisteme sahip yeni otomobil, kullanıcıların sürüş deneyimlerini mükemmelleştiriyor. İki markanın katkılarıyla yaratılan ilk ürün olan SERES SF5 Huawei Smart Selection, her iki markanınsatış kanallarında, mayıstan itibaren kullanıcılarla buluşturulacak.
Dünyada bir ilk
Geleneksel otomobil pazarı modelini tamamen tersine çeviren bu işbirliği sayesinde dünyada ilk defa teknoloji markası ve akıllı otomobil markasıuzmanlıklarını birleştirdi. Yeni otomobile, SERES Deneyim Merkezi, resmi SERERS APP, Huawei Deneyim Mağazası ve HuaweiMall'dan ulaşılabiliyor.
"Önce Müşteri, Önce Kalite"
Otomotiv sektöründe yeni enerji teknolojilerine imza atan SERES ile teknolojide inovasyon lideri Huawei, işbirliği ile sahip oldukları inovatif genlerini ortak paydada buluşturdu. "Önce Müşteri, Önce Kalite"anlayışı ile temelleri atılan işbirliği, her iki markanın yeni inovatif çalışmalarına da yön gösterecek.
SERES SF5 Huawei Smart Selection Teknik ve Donanım Özellikleri
- Ortak Hump Akıllı Uzatılmış Menzilli Sistemi
- "SERES SEP200 motor + HuaweiDriveONE üçü bir arada elektrikli sürüş sistemi
- Çift motorlu akıllı dört sürüşlü kombinasyonunu kullanır.
- Farklı sürüş koşullarına göre en iyi enerji iletimi
- Enerji tüketimi, güç, NVH dengesi
- NEDC kapsamlı seyir mesafesi
- 4.68 saniyede 0-100 km/sa ve 1.99 saniyede 0-50 km/sa olan yüksek performans
- Tüm teknolojik fonksiyonları destekleyen HUAWEI HiCar çözümü
- Araç içi ve dışındaki uygulamalar arası sorunsuz bağlantı
- İnteraktif ses kontrolü
- HUAWEI SOUNDüç boyutlu çevresel ses sistemi
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın