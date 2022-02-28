Huawei'den Sürpriz Tablet: MatePad Paper Resmi Olarak Tanıtıldı!

Huawei'nin MWC'de tanıttığı ve MatePad Paper ismini verdiği cihazı hem e-kitap okuyucu hem de tablet olarak kullanılabiliyor. Ayrıca kalem desteğine de sahip...

Huawei MatePad Paper Resmi Olarak Tanıtıldı!

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