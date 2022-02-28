Huawei'den Sürpriz Tablet: MatePad Paper Resmi Olarak Tanıtıldı!

E-kitap okuyucular son zamanlarda tabiri yerindeyse evrim geçirdi ve Huawei de bu alanda en ileri adımları atan firmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Firmanın en son modeli olan MatePad Paper 10,3 inçlik bir gri tonlamalı ekrana sahip ve anti-glare yansıtıcı yüzeyi ile düşük ışık koşullarında bile rahat kullanım sunuyor. 256 gri tonunu görüntüleyebilen cihaz yazı resim ve videoları başarılı bir şekilde gri tonlamalı olarak sergileyebiliyor.
E-kitap standartlarına göre oldukça ince bir çerçeveye sahip olan Matepad Paper aynı zamanda Huawei'nin M Pencil kalemi ile de kullanılabiliyor. Böylece belgelerin ve kitapların üzerine notlar alabiliyor, üzerini çizebiliyorsunuz.
Huawei'nin ekrandaki hassasiyeti 26 milisaniyeye düşürmüş olması da başarılı bir gelişme. Elbette bir S22 Ultra veya Huawei'nin diğer tabletleri kadar yumuşak geçişler sunmuyor ancak hem e-kitap hem de not defteri olarak oldukça ergonomik bir kullanım sunuyor.
MatePad Paper, Huawei'nin ekosistemindeki tüm cihazların birbirine rahat bağlanmasını sağlayan çalışmaları sayesinde firmanın laptop, PC, tablet ve telefonlarına doğrudan bağlantı sağlayabiliyor. Tablet diğer cihazlarda bir USB sürücü olarak görülüyor ve sürükle - bırak yöntemi ile dosya göndermek mümkün oluyor. Bu da firmanın HarmonyOS işletim sistemi sayesinde mümkün oluyor.
Huawei ürünü tanıttı ancak Mobil Dünya Kongresi öncesi fiyatı konusunda bir bilgi vermedi.
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