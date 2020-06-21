Huawei Teknik Servisi'nden Yaz Hediyesi: Huawei Yaz Servis Sezonu Başladı!

Huawei Teknik Servisi yaz sezonu kampanyasında Huawei kullanıcılarına 15 Haziran ve 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında indirimli servis fiyatları sunuyor. Ekran değişimlerinde yüzde 20, anakart değişimlerinde yüzde 40'a varan indirimlerin yanı sıra Huawei müşterileri, özelleştirilmiş telefon koruma filmlerine yüzde 40 indirimli sahip oluyor. Ayrıca her Cuma günü kampanyaya katılıp Huawei Teknik Servislerine gelen müşterilere, onarım sonrası cihaz tesliminde sürpriz hediyeler veriliyor.
Huawei Teknik Servisi yaz kampanyasına dahil olan telefon ve tablet modelleri ise P40 Pro, P40, P40 lite, P40 lite E, P30 Pro, P30, P30 lite, Mate 20 Pro, Mate 20 lite, P20, P20 lite, Y5 2018, Y5 2019, Y6 2018, Y6 2019, Y6s, Y7 2018, Y9 Prime 2019, P Smart, P Smart 2019, Nova 5T, MediaPad T3 10 ve MediaPad T5 10 olarak sıralanıyor.
Kişiye özel koruma filmleri için Huawei CanPark ve Huawei Kadıköy servislerine uğrayabilirsiniz.
HUAWEI Ücretsiz Kargo Servisi hizmetiyle, kullanıcılar HUAWEI Teknik Servis'e gönderdikleri telefonlarının onarılmasını ve istedikleri adrese geri gönderilmesini evde bekleyebilecekler.
HUAWEI, ücretsiz kargo onarım hizmetiyle kullanıcılarına profesyonel kalite güvencesi sağlıyor. Onarım ve teslimata kadar tüm süreci yakından izleyen HUAWEI, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak, onarımı daha güvenli hale getirmek için cihazların arızalı parçalarını tamir etmek yerine, orijinal yedek parçaları ile değiştiriyor.
Cihazlar onarım sonrası dezenfekte edilecek
Onarımdan önce dezenfekte edilen cihazlar geri gönderilmeden önce de profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte edilecek. Onarılan cihazlar, profesyonel steril ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konarak muhafaza edilecek.
Kullanıcılar, ürünlerinin kalan garanti sürelerini, yedek parça fiyatlarını ve teknik servis bilgilerini telefona yüklü "Destek Uygulaması" ya da Huawei internet sitesinden öğrenebilirler.
Soru ve önerileriniz için resmi tatiller dahil haftanın yedi günü, 09.00-20.00 saatleri arasında Huawei Destek Merkezi'ne (444 79 88) ulaşabilir ve aşağıdaki QR kodu tarayarak Destek Uygulaması'na gidebilirsiniz.
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