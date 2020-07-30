PUBG 8.1 Güncellemesi Konsollarda Çıktı!

PUBG Güncelleme 8.1, grafiksel olarak yenilenmiş Sanhok'un tüm tehlikesi ve gizemiyle konsollarda ve Stadia canlı sunucularında yerini aldı. Güncellemenin TÜM PUBG platformlarında yayınlanmasıyla birlikte oyuncular, Survivor Pass: Payback ile ormanın vahşi doğasında hayatta kalmak için uçaktan atlayacaklar.
PUBG Güncelleme 8.1 Neler Getiriyor?
Sezon 8 geldi ve Sanhok adasına büyük değişiklikler getiriyor: Yağma Kamyonu ile teçhizat toplamanın yeni bir yolu, sıradaki Dereceli Sezonun başlangıcı, yeni bir Survivor Pass ve daha fazlası. 8.1 Güncellemesinin sunacağı çok şey var, bu yüzden hemen başlayalım!
Sanhok Yenilenmesi – Sanhok'a Dönüş
8.1 güncellemesinin sunduğu en büyük yenilik Sanhok; baştan aşağı daha iyi görünmek, daha iyi performans göstermesi için ve daha dengeli bir oynanış sunması için baştan aşağı yenilendi. Sanhok'un son birkaç yıldır gördüğümüz en göze çarpan denge sorunlarından bazılarını ele alırken unutulmuş, yeşillenmiş bir cennet gibi hissettirmesini istedik. Ortaya koyduğumuz şeyden mutluyuz ve umarız siz de öyle olursunuz. Adanın bazı önemli bölgelerinde neler değiştirdiğimize dair bazı bilgi kırıntılarını aşağıdan okuyabilirsiniz.
Sanhok Sezon 8: Temel Alan Değişiklikleri
Bootcamp
Bootcamp tamamen yenilendi. Bölgedeki hissiyatı ve rekabetçi çatışmayı geliştirirken, buranın sıcak iniş yeri olarak kalmasını istedik. Uzun menzilli çatışmalar için bol miktarda görüş alan olduğu gibi, oyuncuların rakiplerine doğru ilerlemesi için çok fazla siper de var. Agresif yakın mesafeli çatışmalar için de yeraltı alanları eklendi. Genel olarak, değişikliklerin, oyuncuların sıcak iniş noktasından beklentisini, riskli oynayış tarzı ile karşıladığını ve herkese, farklı durumlara en iyi şekilde adapte olmak adına daha fazla seçenek sunduğunu düşünüyoruz.
Quarry
Quarry'nin eski versiyonu seviliyordu ancak çok dengesiz bir deneyimdi. Buradaki bu eşsiz konumu, kendilerini burada bulanlar için eğlenceli ve adil bir hale getirmek için çok çalıştık. Taş bloklar artık yüksek zemine sahip rakiplere karşı daha iyi koruma sağlaması için daha büyük ve oyunculara etraftan dolaşmak zorunda kalmadan daha fazla geçiş seçeneği sunmak için bazı tehlikeli halat köprüler ekledik. Sonuç olarak, Quarry artık uzun mesafeli çatışmalar ve geleneksel olmayan mücadeleler isteyen oyuncular için anlamlı bir nokta olacaktır.
Airfield (Önceden; Mongnai)
Kuzeydoğudaki çiftlik alanını yeni bir Havaalanı ile değiştirdik. Çiftlik, hiçbir zaman umduğumuz kadar dikkat çekmedi, bu yüzden oyuncuların adanın bu kısmına atlaması için bazı teşvik noktaları ekledik. Ana teşvik, belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, artık Havaalanında Motorlu planör belirme şansı olması! Burası Sanhok'ta bunu bulabileceğiniz tek yer, bu yüzden bir benzin bidonu alın ve göklere çıkın!
Getaway (Önceden; Docks)
Eski Docks eğlenceliydi ancak yağmalama açısından, özellikle de o kadar uzak bir atlama yeri için, genellikle düşük ganimete sahipti. Yerine, turistleri paralarından ayırmak için tasarlanmış ganimet dolu bir tatil beldesi olan Getaway'i getiriyoruz. Havuz kenarındaki barlar, ahşap platform, Sanhok'un en meşhur dans kulübü ve dolaşmak için bol miktarda neon tabela bulunur. Neden orada olduğunuzu size unutturmasına izin vermeyin.
Ruins
Harabelerin yapısı her zaman tartışılırken, onu çevreleyen alanlarda uygun ekipmanı olmadan ilerleyenler için ciddi bir dezavantaj oluşturuyordu. Ruins, hazinelerine baskın yapmaya istekli olanlar için bolca ganimet ile dolu ve olması gerektiği gibi devasa görünecek şekilde, labirentli ve ölümcül bir iniş noktası haline getirmek için yeniden düzenledi.
Mountain
Sanhok'taki dağlık alan kesinlikle topografik çeşitlilik sağlıyordu ancak gerçek oynanış söz konusu olduğunda, burada bir takım sorunlar vardı. Mavi bölgeye yaklaşırken burada yakalanan oyuncular birkaç seçenekten birini seçmek zorunda kalıyordu, bunlardan biri aşağı atlamak ve en iyi şekilde biteceğini ummaktı – muhtemelen birkaçınız bunu yaşamıştır. Diğeri ise, aşağıda kalanlar için karşı oyuna çok az imkan veren veya hiç vermeyen yüksek zemin avantajıdır. Bu düşünceleri göz önünde bulundurarak, ulaşım için ek yollar ekledik ve savunma yapılacak ve yüksek zemine sahip takım için bazı defans seçenekleri ekledik.
Cave
Mağarayı her zaman olmasını istediğimiz kurgu için yeniden tasarladık. Hala PUBG'deki en korkunç dikey havuz atlamasıyla heyecana doyabilirsiniz ama şimdi düşüşten sağ çıkarsanız, onu keşfetmenizi bekleyen havalı bir yeraltı tapınağı var.
River
Nehir ile ana hedefimiz oyunculara onu geçmek için daha fazla seçenek sunmaktı. Orijinal Sanhok'ta doğrudan suya dalmadan geçilebilen çok az yer vardı, bu yüzden karşıya geçmek için daha fazla köprü, bazı mevcut köprüler üzerinde ek siperler ve orada çıkabilecek çatışmalar için nehir kıyılarına da daha fazla siper ekledik.
Pai Nan / Khao / Sahmee / Kampong
Bu kasabaların hepsine, dikeylik, keşfedilecek ilginç şeyler ve savaşmanın yeni yolları eklendi fakat en önemlisi bu kasabaların içinden yeni Ganimet Kamyonu'nun geçiyor olması. Bazı durumlarda, sadece kamyonun geçebilmesi için yolun genişletilmesi gibi küçük değişiklikler görülürken, daha heyecanlı savaşlar yaratacak bazı büyük düzenlemeler de yapıldı.
Bhan
Havalı bir yer olabilir ama Bahn az kullanılan bir yerdi ve yağma yapması çok can sıkıcıydı. Bahn'ı kaldırdık ve bu kaynakları başka konumlarda benzersiz bir şekilde kullanmaya odaklanabilmemiz için normal bir ev kümesiyle değiştirdik. Daha basit ve tanıdık bina düzeni nedeniyle, bu alan artık yağmalamak ve kontrol etmek için daha savunulabilir bir konum olacak.
Yeni Özellik: Ganimet Kamyonu
Ganimet Kamyonu, oyunculara riskli de olsa ek bir teçhizat toplama imkanı veren yepyeni bir özelliktir. Kamyonlar adanın etrafındaki birkaç garajdan birinde belirir, yol boyunca ilerler ve oyuncuların saldırmaları için imkan tanır. Bu kamyonlar hasar gördükçe, bazı ganimetleri düşürürler ve yollarına devam ederler. Kamyonu yok edecek kadar ısrarcı oyuncular, eklentileri eklenmiş özel kozmetikli silahlar dahil olmak üzere, siz ve takımınız için daha büyük bir silah ve teçhizat hazinesi ile ödüllendirilecektir. Bu hareket eden devlere saldırırken dikkatli olun, çok fazla hasar alabilirler ve onlara saldırmak kesinlikle dikkat çekecektir.
- Maçın başında dörde kadar Ganimet Kamyonu belirecektir.
- Her kamyon, haritanın etrafına dağılmış özel garajlardan birinde ayrı ayrı belirir.
- Bir kamyon imha edildiğinde, garajda yeni kamyon belirecektir.
- Tek bir maçta toplam 8 Ganimet Kamyonu olabilir.
Ganimet
- Ganimet Kamyonu silahlar ve fırlatılabilirler ile hasar görebilir ve yok edilebilir.
- Ancak Ganimet Kamyonu ağır zırhı nedeniyle daha az hasar alır.
- Küçük ya da büyük yağmalanabilir sandıklar, Ganimet Kamyonu hasar gördükçe düşecektir.
- Yok edildiğinde, Ganimet Kamyonu patlar ve içerisinde özel silahlar da olan yüksek seviyeli ganimet içeren büyük bir hazine düşürür.
- Özel silahlar, özel kozmetiğe sahiptir, özel isme sahiptir ve eklentileri takılıdır.
Ganimet Kamyonu, şimdilik Dereceli Maçlarda belirmez.
Sanhok Denge Güncellemesi
Yeniden Düzenlenen Sanhok, Sanhok'un önceki sürümüne kıyasla çoğunlukla benzer eşya belirmelerine sahip olacak.
Ancak aşağıdaki değişiklikler uygulandı:
- Tanksavar ve C4 dünya ganimeti olarak belirecek.
- Araç belirme düzenlendi ve yeni Ganimet Kamyonu yolu ile çakışmaması için bazıları kaldırıldı.
Hava
- Yeniden düzenlenen Sanhok'ta açık hava, gün doğumu, gün batımı ve bulutlu hava türleri yer alacak.
Diğer Değişiklikler
- 'Getaway' (önceden Docks) yeniden oluşturulması nedeniyle, Docks haritası artık Ölüm Maçı harita seçiminden kaldırıldı.
- Güncellenmiş Sanhok hem Normal/Dereceli maçlarda hem de Özel maçlarda mevcut olacak.
- Eski Sanhok artık hiçbir oyun modunda kullanılamayacak.
- Yeni Sanhok temalı lobi ve özel arka plan müziği güncellendi.
- Daha doğal görünmesi için mavi alan duvarlarının Solma efekti yeniden ayarlandı.
Survivor Pass: Payback
Yeni sezonla birlikte yeni bir Survivor Pass geliyor! Survivor Pass: Payback, yeniden düzenlenmiş Sanhok adasını keşfederken yaklaşık 100 yeni kozmetik kazanmanızı sağlar. Benzersiz silah kozmetiklerinin ve yüz boyalarının kilidini açmak için özel görevleri tamamlayın. Ayrıca sadece oyunu oynayarak ve hayatta kalarak kazanabileceğiniz XP'yi günde 7200 XP'ye çıkardık!
Görev Sekmesi Değişikliği
Aşağıdaki 3 görev sekmesi Survivor Pass'ten silindi.
- Topluluk Görevi
- İlerleme Görevi
- Acemi Görevleri
Sezon Görevleri Değişiklikleri
- Güncellemeden sonra, eskisinden farklı olarak, her görevin her ay açılmasını beklemek yerine tüm görevler açılacaktır.
- Toplam 4 farklı silah kozmetiğini kazanmak için Sanhok ile ilgili 4 görevi de tamamlayın.
Zorlu Görev
- Bunlar 'Hayatta Kalma' temasına dayanan zorlu görevlerdir.
- 4 makyaj kozmetiği kazanılabilen toplam 16 görevden oluşmaktadır.
Survivor Pass XP
- Artık oyuncular normal/dereceli maçta hayatta kaldıkları süre ile orantılı olarak daha fazla XP kazanabilecekler.
- Oyuncular yaklaşık 1 saatlik normal oynanış başına 600 XP ve günde maksimum 7200 XP kazanabilir.
Oynanış
Benzin Bidonu İyileştirmeleri
7.2 güncellemesinden sonra ertelenen Benzin Bidonu iyileştirmeleri şimdi bazı değişikliklerle geri döndü!
- 7.2 güncellemesinden değişiklikler:
- Dökülen yakıtın tespit edilmesi çok kolaydı, bu da oyuncuların pusu kurmasını zorlaştırıyordu.
- Dökülen yakıt artık çevreye çok daha iyi karışıyor ve bu da fark edilmesini zorlaştırıyor.
- Yakıt artık daha geniş alanlara/birikintilere sıçrıyor, böylece yandığı zaman, molotof'un alevlerine benzer şekilde yanıyor.
- Antrenman modunda, Benzin Bidonu sayısını azalttık ve belirme süresini arttırdık.
- Artık yakın dövüş silah slotunda Benzin Bidonları kullanabilirsiniz.
- Yere benzin dökmek için "saldırı" tuşuna basın. Bidonu boşaltmak yaklaşık 7 saniye sürer.
- Dökülen yakıt, silahla ateş ederek veya molotof kokteyli ve el bombası atarak yakılabilir.
- Ateş, molotof ile aynı hasarı verir ancak daha uzun süre yanar (~20 saniye).
- Dökülen yakıt yaklaşık 3,5 dakika içinde buharlaşır.
- Ayrıca Benzin Bidonunu yakın dövüş silahlarıyla aynı şekilde atabilirsiniz (nişan alın, sonra saldıra basın). Bidon, yere düştüğü sırada biraz yakıt bırakır ve bu da tutuşmayı ve patlamayı kolaylaştırır.
- Benzin Bidonu atıldıktan sonra alınamaz veya tekrar kullanılamaz ancak yine de patlayabilir.
- Benzin Bidonu patlamalarındaki değişiklikler:
- Başlangıçta daha az hasar verir. Maks. 40 hasar, patlamadan uzaklaştıkça azalır.
- Mevcut hali yakındaki alanı molotof gibi ateşe verir ve zamanla hasar verir.
Paraşüt Takip Etme Özelliği
Takım arkadaşlarının beraber iniş yapmalarına yardımcı olmak için paraşüt takip etme özelliği eklendi.
Bu özellik, şu anda çözülmüş olan bazı teknik sorunlar nedeniyle Güncelleme 6.2 ile eklendikten sonra geçici olarak kaldırılmıştı.
- Maç öncesi geri sayım sırasında ekranın sol alt kısmında takip etme kullanıcı arayüzü gösterilecektir.
- Takip edilecek bir takım arkadaşı seçmek için haritayı açın.
- Hala uçaktan çıkana kadar takip etmek üzere bir takım arkadaşı seçebilirsiniz.
- Takip edilecek bir takım arkadaşı seçtikten sonra, harita ekranı üzerinden ya da uçaktayken veya paraşütünüzle bir oyuncuyu aktif olarak takip ederken iptal düğmesini (PS4: O / Xbox ve Stadia: B) basılı tutarak iptal edebilirsiniz.
- Arazi veya bir nesne tarafından engellenirseniz, takibiniz iptal edilir.
- "Takibi Devre Dışı Bırak" seçeneğini daha iyi vurgulamak için yeni bir simge eklendi
Bu özelliğin arkasındaki hedefimiz paraşütle atlama işlemini takım oyunlarında daha rahat hale getirmeye yardımcı olmaktır. Paraşütle atlama kendi içinde öğrenilmesi gereken bir yetenektir ve ara sıra, nereye ve nasıl ineceğini bilmeyen takım arkadaşlarına rastlarsınız. Çoğu zaman takım arkadaşlarınızın maçın ilk aşamalarında elendiklerini görmek zorunda kaldınız çünkü takımın diğer üyelerinden çok uzak yerlere indiler. Paraşüt takip özelliğiyle oyuncular kolaylıkla takip edeceği takım arkadaşını seçebilecek ve güvenli bir şekilde onun indiği yerin yakınına inebilecek. İnişler esnasında çabuk tuvalet molaları vermek için de inanılmaz uygun.
Dereceli Mod
Yeni Sezon
Yeni bir Dereceli Sezon başladı. Sezon 7 için Dereceli Ödülleri, yeni sezona başladıktan kısa bir süre sonra oyunculara dağıtılacak.
- Vikendi rastgele harita havuzuna eklendi.
- Oyuncu dereceleri sıfırlandı.
- 5 yerleştirme maçından sonra oyunculara ilk dereceleri verilecektir.
- MMR hafif sıfırlandı, bu nedenle ilk Sezon 8 yerleşiminiz Sezon 7 derecenizden etkilenecektir.
- Lider tablosu sıfırlandı.
Oyun Modu Güncellemeleri
- Takım sıralamaları
- Oyuncuların performansına göre edinilen RP (Dereceli Puanı), bireysel sıralama yerine Takım sıralamasını hesaba katmak zorunda kalacak
- Bir oyuncu takım arkadaşları hala hayatta olmasına rağmen bir maçtan ayrıldığında, sıralama puanları, oyuncunun maçtan ayrıldığı andaki takım sıralaması esas alınarak hesaplanır.
Eğer oyuncu takım arkadaşlarıyla kalmaya karar verir ve takım çorba parasını kazanırsa, oyuncunun sıralama puanı 1. sıra olarak kabul edilir.
- Bir oyuncu takım arkadaşları hala hayatta olmasına rağmen bir maçtan ayrıldığında, sıralama puanları, oyuncunun maçtan ayrıldığı andaki takım sıralaması esas alınarak hesaplanır.
- Oyuncuların performansına göre edinilen RP (Dereceli Puanı), bireysel sıralama yerine Takım sıralamasını hesaba katmak zorunda kalacak
- Bonus öldürme puanları
- Derecesi 5 kümeden yüksek olan bir düşman oyuncuyu öldürdüğünde (ör. Gümüş 5, Altın 5 oyuncuyu öldürürse) oyuncu bonus RP kazanabilir.
- Derece seviyelerindeki fark ne kadar büyük olursa, oyunculara o kadar fazla bonus RP verilir.
- Daha yüksek dereceli bir oyuncuyu öldürmek bonus BP kazandırır.
- Derecesi 5 kümeden yüksek olan bir düşman oyuncuyu öldürdüğünde (ör. Gümüş 5, Altın 5 oyuncuyu öldürürse) oyuncu bonus RP kazanabilir.
- RP Büyüme oranı ayarlaması
- Oyuncuların yeteneklerine en uygun dereceye ulaşmasını sağlamak için RP büyüme oranını %50 daha fazla olarak ayarladık.
Dereceli Moda katılmak için minimum Hayatta Kalma Ustalığı seviyesi 40. seviyeye (daha önce 20. seviyeydi) yükseltildi.
Dereceli Mod: Kural Seti Güncellemesi
Vikendi Dereceliye dahil edildi ve dereceli mod kural setine genel bir güncelleme yapıldı.
- Vikendi şimdi Dereceli modda oynanabilir.
- Vikendi'nin mavi alanı Dereceli moda göre ayarlandı.
- Vikendi'nin kırmızı alanı, diğer haritalarda olduğu gibi kaldırıldı.
- Eşya
- Az miktarda M249 ve DBS artık dünyada beliriyor.
- Mosin-Nagant artık Erangel/Vikendi'de beliriyor.
- Az miktarda Arbalet artık dünyada beliriyor.
- Araçlar
- Araçlar artık Esports ayarları, sabit belirme yerlerinde beliriyorlar
- Ancak Dereceli Modda, araç '%100' belirme olasılığına sahip olmayacak.
- Motorlu Planör artık Dereceli'de beliriyor.
- Motorlu planör sadece Erangel/Miramar'da beliriyor.
- Motorlu planör tankında az miktarda yakıt hazır bulunacaktır.
- İşaret Fişeği
- BRDM-2 artık bir işaret fişeği ile çağrılamaz.
- BRDM-2'nin Dereceli Modda beklentilerimizden daha fazla güçlü olduğunu gördük.
Dereceli FPP Modu
Herkesi Dereceli FPP modunun sürdürülebilir olduğuna ikna etmek için, tüm konsol FPP oyuncularımızı, yoğun saatlerde modu oynamaya davet ettiğimiz bir etkinlik düzenledik. Bu saatlerde maç isteklerinde bir artış gördük ancak moda devam etmek için yeterli değildi. Maalesef, Dereceli FPP, 8.1 güncellemesinden itibaren sıralarımızdan kaldırılacak. Modu destekleyen tüm konsol FPP oyuncularına teşekkür ederiz.
Hayatta Kalma Ustalığı
- Maç başına alınabilecek maksimum Hayatta kalma ustalığı tecrübesi miktarı 1500 XP olarak ayarlandı.
Performans
- Envanter ve haritalar gibi kullanıcı arayüzünü açma ve kapatma esnasında yaşanan takılmaları gidermesi için süreç optimize edildi.
- Simge yükleme işlemi sırasında takılmaları iyileştirmek için oyunun simgeleri envantere yükleme şeklinin senkronizasyonu kaldırıldı.
- Oyun artık mavi alanı maç başlamadan önce yüklüyor, böylece maç başladığında bir mavi alan yüklenirken artık takılmalar yaşanmıyor.
- CPU performansını arttırmak için fiziksel aktörler (nesneler) optimize edildi.
- CPU performansını arttırmak için iş parçacığı zamanlaması optimize edildi.
Ses
Ayak sesi yeniden tasarımı ve düzenlemesi
Daha iyi sesler sağlamak için aşağıdaki iyileştirmeler yapıldı:
İyileştirmelerle ilgili daha fazla ayrıntı için, lütfen geliştirici notuna göz atın.
- Ses kaynağının kalitesi ve detayları iyileştirildi.
- Mesafeye göre ayak seslerinde kalite yükseltmesi uygulandı.
- Çıplak ayak ile ayakkabıyla adım atma arasındaki ses farkı en aza indirildi.
Arayüz
Emote Ön izleme özelliği
- Artık "Özelleştir" > "Emote" kısmından emote'larınızı ön izleyebilirsiniz.
Oyun İçi Arayüz İyileştirmeleri
- Enerji simgesi, oyuncuların koşu enerjisinin 2 farklı aşamasını görsel olarak ayırt edebilmeleri için geliştirildi.
Yükleme görseli iyileştirmesi
- 4K çözünürlüklü oyunculara uymak için yeni görseller uygulandı.
Yeni Bildirimler
- Yeni eşyaları bildirmek için ana menü Dükkan sekmesine yeni bildirimler eklendi.
Arayüz Tasarımı İyileştirmeleri
- Açılır menünün stili birleştirildi ve kontrol yönteminin daha net anlaşılması için geliştirildi
- Kaydırıcı durumu birleştirildi ve kullanılabilirliği artırmak için sürükleme alanı genişletildi.
- İpuçlarının stili daha tutarlı olacak şekilde geliştirildi.
Özel maç izleyici kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri
- İLK 4 KULLANICI ARAYÜZÜ
- Yeni İLK 4 kopyası yalnızca 4 takım kaldığında görüntülenir.
- Sağ üstteki kalan takım, oyuncu sayısı, maç süresi; her takım başına kalan oyuncu sayısı/kalan süre olarak değiştirilecektir.
- Bu özellik yalnızca Duo/Squad modunda etkindir
- Hasar Göstergesi
- Hasar göstergesi önceki 4 yöne kıyasla 360 derecenin tümünü gösterecek şekilde geliştirilmiştir.
- Hasar göstergesinin köşesi, saldırgan yönünü gerçek zamanlı olarak gösterecektir.
- Göstergenin uzunluğu alınan hasar miktarına bağlıdır.
- Alınan hasar miktarı kısa bir süre için biriken hasar miktarı ile gösterilir
- Hasar veren saldırgan sayısına göre daha fazla hasar göstergesi görüntülenecektir.
- Saldırgan bilgileri
- Saldırganın Takım logosu, Takım adı (kısaltma), Oyuncu adı ve hasar göstergenin yanında görüntülenir.
- Geliştirilmiş Özel maç etkileşimi
- İmleci özel maç slotlarının üzerine getirirken yeni bir etkileşim eklendi.
Sosyal
'Takım Ol' Sistemi
Artık normal, sıralı maçlarda tanıştığınız diğer oyuncularla kolayca takım olabilirsiniz!
- Artık hem normal hem de dereceli maçların maç sonucu ekranında takım oluşturmak için Takım Ol düğmesini kullanabilirsiniz.
- Hazır takımlarda, Takım Ol düğmesini yalnızca takımın kurucusu etkinleştirebilir.
- Ölüm Kamerası, Takım Ol düğmesine bastıktan sonra da kullanılabilir olacak.
- Takım Olma başarılı olduğunda, yeni takım 5 saniye sonra oyun lobisi ekranına yönlendirilir.
- Maç sonucu ekranında başka oyuncu kalmazsa, oyuncu Takım Ol'u etkinleştiremez.
Arkadaş Listesi İyileştirmeleri
- Arkadaş listesi artık gerçek zamanlı olarak güncelleniyor
Yeni Kozmetik ve Eşyalar
- 5 Ağustostan itibaren kullanılabilir:
- Starfairy silah seti
- Starfairy – Vector
- Starfairy – SCAR-L
- Starfairy – AWM
- Corgi Kask Seti
- Corgi Crew – Kask (Seviye 1)
- Corgi Crew – Kask (Seviye 2)
- Corgi Crew – Kask (Seviye 3)
- Corgi Sırt Çantası Seti
- Corgi Crew Sırt Çantası (Seviye 1)
- Corgi Crew Sırt Çantası (Seviye 2)
- Corgi Crew Sırt Çantası (Seviye 3)
- Zafer Dansı 22
- Starfairy silah seti
Hata Düzeltmeleri
Oynanış
- Ayak seslerinin düzgün oynatılmaması sorunu düzeltildi
- Erangel'de büyük apartman binasında belirli zemin tiplerinde çıkan anormal derecede düşük ayak sesi düzeltildi.
- Bir aracın içine atıldığında yakın dövüş silahlarının ışınlanması sorunu giderildi
- Hazır tuşuna basıldığında 2 numaralı oyuncu karakterinin yaptığı garip hareketler düzeltildi.
- Yere düşmüş karakterin diğer oyuncuların bakış açısından sürekli hareket etmesi sorunu düzeltildi.
- Botların olduğu açık maçlarda BP hesaplamasının arızalanması sorunu düzeltildi.
- Bir oyuncunun 4x dürbün takılıyken yakın bakışa girmesi ve dürbünü aşağı hareket ettirmesi durumunda nişangahın bir kısmının yanıp sönmesi sorunu düzeltildi.
- TT/SNT'de şarjör değiştirip ikincil bir silah olarak değiştirip ardından geri birincil silaha değiştirmeye ilişkin bir sorun düzeltildi, şarjör değiştirme animasyonu oynatılmayacak ve oyuncunun hızlı bir şekilde ateş etmesi sağlanacak.
- Diğer oyuncuların ayak seslerinin sizin oyuncunuzdan daha yüksek olmasıyla ilgili ses sorunu düzeltildi.
Dünya
- Antrenman haritasındaki yarış parkurunun yüzen kısmı sabitlendi.
- Antrenman modunda dürbün kullanırken belirli nesnelerin görünmez hale gelmesi sorunu düzeltildi
- Oyuncuların havada belirli bir noktaya inebilmesi sorunu düzeltildi
- Çimento Fabrikası binasındaki pencerelerin, oyuncular atladığı zaman kırılmaması sorunu düzeltildi.
- Erangel binalarında farklı bir katta bulunuyorsanız, diğer oyuncuların betondaki ayak seslerinin yüksekliğinin ahşaptaki ayak seslerinden belirgin şekilde daha az olması sorunu düzeltildi.
- Miramar'da birkaç adım atarken ayak seslerinin sürekli duyulmaması sorunu düzeltildi.
Arayüz
- Dükkan menüsünde bulunan aşırı dar kaydırma çubuğu düzeltildi
- Hala satışta olan ürün kutularını önizlerken özelleştirme sekmesinde görüntülenen yanlış önizleme ekranı düzeltildi
- Dereceli modda oyuncuyu öldüren oyuncuyu izledikten sonra görüntülenen gereksiz ceza açılır mesajı düzeltildi
- Oyuncuların yanlış menü ekranına yönlendirilmesi sorunu düzeltildi
- Kariyer menüsünde görüntülenen yanlış sezon başlığı düzeltildi
- İzleme esnasında oyuncunun silah arayüzünün doğru gösterilmemesi sorunu düzeltildi.
- Bir oyuncunun oyuncu kartını özel maç lobisinden görüntülediğinizde, oyuncu sayısının rich presence özelliğinde görünmesi sorunu düzeltildi.
- Sonuçlar sayfasından ölüm kamerası düğmesine basmanıza rağmen ölüm kamerasının oynatılmaması ve lobiye dönme sorunu düzeltildi.
- Oyuncu Kartının 3D modellemesinin Ustalık Sekmesinde gösterilmemesi sorunu düzeltildi.
Kozmetik
- Motorcu ceketi ve Buz Prensesi kostümünü giyerken karakterin boyun kısmının görünmez hale gelmesi sorunu düzeltildi.
- Tenebres AKM silah kozmetiğinin bir kısmının, diğer kozmetik tipine geçtikten sonra bile silahta kalması sorunu düzeltildi.
- PEL 2019 Aşama 3 eşyasının başka bir eşya olarak görüntülenmesi sorunu düzeltildi
- Büyük Tehlike kostümüyle karakterdeki birbirinin içinden geçme sorunu düzeltildi.
- PLAYERUNKNOWN'S Trençkot ve PGC 2019 Çatışma pantolonlarındaki birbirinin içinden geçme sorunu düzeltildi.
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