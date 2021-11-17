HUAWEI WATCH GT 3 Türkiye'de Ön Satışa Sunuldu

Huawei akıllı saat ürün gamını HUAWEI Watch GT 3'ün iki yeni modeliyle genişletti. 46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyutu olan Watch GT 3 saatler, zamansız zarafet ve en son teknolojinin birleşimi.