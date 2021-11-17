HUAWEI WATCH GT 3 Türkiye'de Ön Satışa Sunuldu

Huawei, HarmonyOS 2.1 işletim sistemli yeni nesil akıllı saatleri HUAWEI WATCH GT 3 46mm ve 42mm'yi ön satışa sundu. Yükseltilmiş, daha güçlü ve kullanışlı bir kullanıcı deneyimi sunan yeni HUAWEI WATCH GT 3, daha dinamik ve akıllı. Şık görünümü, kapsamlı geliştirmeleri ve yeni arayüz tasarımının yanı sıra TruSeen 5.0+ ile daha doğru sağlık ve fitness izleme, 14 günlük pil ömrü ve Akıllı Dinamik Ayarlama Planı ile akıllı saatlerin zirve noktasını temsil ediyor. Yepyeni HUAWEI WATCH GT 3, sağlık izleme ve bilimsel eğitimde bir başka atılımı gerçekleştiriyor. Tüketiciler için hayatı daha kolay ve rahat hale getirmek için bilimsel verileri kullanarak fitness hedeflerine ulaşmalarına yardım ediyor.
Dayanıklı pil ömrü ve yeni tasarım
HUAWEI WATCH GT 3'ün yenilikçi tasarımı, doğanın güzelliğine ve en son teknolojilerin entegrasyonuna odaklanarak doğadan ilham alıyor. Minimalist kulplar, büyük lensler ve hafif tasarım, HUAWEI WATCH GT 3 46mm'yi daha fütürist hale getirerek son derece seçkin bir akıllı saat tasarımı sunuyor. HUAWEI WATCH GT 3 46mm, toplam kalınlığı 11 mm ve yalnızca 42,6 g ağırlığında. HUAWEI WATCH GT 3 42 mm ise 35 g ağırlığında ve toplam 10,2 mm kalınlığa sahip. Her ikisi de tüketicilere daha hafif ve daha ince bir kullanım deneyimi sunuyor.
HUAWEI WATCH GT 3 46mm, tipik kullanımda 14 günlük pil ömrünü desteklerken, HUAWEI WATCH GT 3 42mm, tipik kullanımda pili 7 güne kadar dayanıyor. Daha uzun pil ömrü, kullanıcıların tüm gün boyunca saatlerini takabilmelerini ve uyku sırasında bile sürekli kullanabilmelerini sağlıyor.
Yepyeni bir akıllı etkileşimli deneyim sunan HUAWEI WATCH GT 3, yüksek hassasiyetli parmak hareketi tanıma sunan dokunsal geri bildirimli döner bir taca sahip. Başlatıcının yeni satranç tahtası tasarımı, daha rahat bir şekilde çalışarak serbestçe hareket ettirilebilir ve yakınlaştırılabilir. Sürekli Açık Kadranlar (AOD'ler) günlük kullanım sırasında uyanık kalabilir ve özel saat yüzleri egzersiz verilerine ve uygulamalara yalnızca bileği kaldırarak kolayca erişilmesini sağlar.
HUAWEI WATCH GT 3'te ilk kez HarmonyOS 2.1 bulunuyor. Diğer HarmonyOS ürünleriyle birleşik bir tasarım düzenini koruyan saatler, kullanıcıların akıllı telefonların etkileşimli özelliklerini deneyimlemelerine olanak tanıyor.
İyileştirilmiş sağlık izleme ve bilimsel eğitim
HUAWEI WATCH GT 3, dairesel bir düzende sekiz fotodiyot, iki ışık kaynağı seti 8'i 1 arada LED lens ışık yayan çip, ışık almak için çok kanallı tamamen yeni bir HUAWEI TruSeen 5.0+ kalp atış hızı izleme teknolojisine sahip. Saatlerde daha iyi ışık penetrasyonu, daha düşük güç tüketimi ve daha rahat bir kullanım deneyimi sağlamak için kavisli bir tasarım benimseniyor. Çift bantlı beş sistemli GNSS konumlandırma ayrıca kullanıcılara daha doğru coğrafi konumlandırma sağlıyor.
Yepyeni PPG 5.0 modülü ile kalp atış hızı izleme doğruluğu, önceki nesle kıyasla büyük ölçüde iyileştirildi. GT3, sprint, havuzda yüzme ve ip atlama gibi hızlı değişen kalp atış hızı senaryolarında bile mükemmel bir şekilde nabız takibi yapabiliyor. HUAWEI WATCH GT 3 ayrıca kapsamlı bir sağlık yönetimi için sürekli, gerçek zamanlı ve doğru SpO2, uyku, stres ve adet döngüsü izleme özellikleri sunuyor.
HUAWEI WATCH GT 3, bilekte kişisel bir antrenördür. Kullanıcının antrenman verilerini kaydeder ve analiz eder ve kullanıcının mevcut atletik yetenek düzeyine ve hedeflerine göre temel periyodu, kaldırma periyodunu, konsolidasyon periyodunu ve azaltma periyodunu akıllıca tanımlar, ardından eğitim yoğunluğunu ayarlar ve atletik gelişim için eğitim yoğunluğunu kademeli olarak artırır.
HUAWEI WATCH GT 3 ayrıca 18 profesyonel egzersiz modu, 12 açık hava antrenmanı (koşu, yürüyüş, dağa tırmanma, kros koşusu, bisiklete binme, açık suda yüzme, triatlon, kayak, snowboard, kros kayağı ve golf) dahil olmak üzere 100'den fazla egzersiz ve 6 kapalı antrenman modu (yürüyüş, koşu, bisiklet, havuzda yüzme, serbest antrenman, eliptik makine ve kürek makinesi) sağlayan yükseltilmiş bir egzersiz izleme özelliğine sahip.
Kişiselleştirilmiş Rehberlik
HUAWEI GT 3 ile Huawei, AI Running Coach'u geliştirmek için bilimsel düşünceyi ve kullanıcı deneyimini birleştirdi. Planın uygun olduğundan emin olmak için gelecek hafta kullanıcı için eğitim planını otomatik olarak ayarlamak, haftalık plan uygulamasına ve vücudun eğitim planına ilişkin geri bildirimine dayanıyor. İnsancıl ayarlama sayesinde, kullanıcılar eğitimden daha fazla keyif alabilecekler.
Huawei'nin yeni koşu yeteneği ölçümü, Koşu Yeteneği İndeksi (RAI), her antrenmandan sonra koşu performansını analiz etmek için geçmiş koşu kalp atış hızı, tempo ve diğer verileri kullanıyor. Bu indeks, kullanıcıların antrenman ilerlemesini anlamaları ve gelişimlerine tanık olmaları için uygun bir ölçümleme sağlıyor.
HUAWEI GT 3 46 ve 42 mm boyutlardan oluşan 4 farklı modeli, Huawei Online Mağaza üzerinden 2.699 TL ve 3.399 TL fiyatlarıyla ön satışa sunuldu. 4 ay vade farksız taksit imkanıyla satın alınabilecek saatlerde 100 TL ön ödeme karşılığında 200 TL fazladan indirim yapılıyor. Ayrıca tüketicilere, seçtikleri farklı renkte bir kayış da ek olarak gönderiliyor.
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