HUAWEI WATCH GT 3 Türkiye'de Ön Satışa Sunuldu

Huawei akıllı saat ürün gamını HUAWEI Watch GT 3'ün iki yeni modeliyle genişletti. 46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyutu olan Watch GT 3 saatler, zamansız zarafet ve en son teknolojinin birleşimi.

HUAWEI WATCH GT 3 Türkiye'de Ön Satışa Sunuldu

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