HUAWEI Yeni EMUI 11'i Tanıttı

HUAWEI, EMUI 11 arayüz versiyonunu tanıttı. İnsan faktörlerine dayalı yeni kullanıcı deneyimi (UX) tasarımı, yeni gizlilik ve güvenlik özellikleri, iyileştirilmiş tüm senaryo deneyimlerinin dahil olduğu yeni işletim sisteminin temel özellikleri açıklandı.