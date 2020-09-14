HUAWEI Yeni EMUI 11'i Tanıttı

Sanatsal ilhamla beslenen ve yeni teknolojiyle zenginleştirilen EMUI 11, Her Zaman Açık Ekran (AOD) seçenekleriyle kullanıcıların modern sanatı kullanarak ekranlarını kişisel bir yetenekle özelleştirmelerine olanak tanıyor. Ünlü ressam Piet Mondrian'ın çalışmalarından esinlenen yeni AOD için ana renk paleti olarak kırmızı, sarı ve mavi benimsendi. Kullanıcılar ayrıca Mondrian'ın renk şemasının ötesine geçmekte ve AOD renk paletini kendi fotoğraflarıyla kişiselleştirmekte de özgür. Örneğin kullanıcılar, kıyafetlerinin bir resmini çekerek AOD'nin rengini günlük kıyafetleriyle kolayca eşleştirebiliyorlar. AI algoritmaları, görüntünün renk skalasını çıkararak AOD için eşleşen bir palet oluşturuyor.
HUAWEI'in İnsan Faktörleri Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı, EMUI 11'in ergonomik tasarımı üzerinde çalıştı. Tsinghua Üniversitesi, Zhejiang Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi gibi en iyi üniversitelerden en iyi akademisyenleri içeren araştırma ekibi, optimize edilmiş EMUI 11'in görsel ve etkileşim deneyimini, en yüksek kullanıcı konforu ve keyfine çıkarabilmek için kullanıcı davranışlarını kapsamlı bir şekilde analiz etti.
Sinematografi alanındaki benzer tekniklerinden ilham alan yeni uzun çekim geçiş animasyonları, kullanıcıların eldeki göreve daha iyi odaklanmasına yardımcı oluyor. HUAWEI'nin insan faktörleri araştırma sonuçları, normal geçişlere kıyasla, uzun süreli geçişlerin kullanıcı göz hareketini etkili bir şekilde kısalttığını ve tanıma verimliliğini artırırken yorgunluğu azalttığını gösteriyor.
Dağıtık teknoloji yeni deneyimler sunuyor
MeeTime ve Multi-Screen Collaboration gibi HUAWEI'nin dağıtık teknolojisiyle desteklenen tüm senaryo özellikleri, EMUI'nin imza özellikleri haline geldi. Bu yenilikçi teknoloji, cihazların sanallaştırılmasını ve yazılım yeteneklerini birbirleriyle paylaşmasını sağlıyor. Kullanıcılar artık donanım sınırlamalarına bağlı kalmadan deneyimlerini kendi ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre özelleştirmekte özgür.
Dağıtık teknolojide yapılan iyileştirmelerden yararlanan Çoklu Ekran İş Birliği artık üç etkin pencereyi birden destekliyor. Öğrenciler çevrimiçi derslere katılırken bile bu özelliği etkili bir şekilde kullanabilirler. Örneğin, video izlemek için ilk pencereyi, not alma uygulaması için ikinci pencereyi kullanabilir ve üçüncü pencerede sınıf arkadaşları ile ders materyallerini tartışabilirler.
Çoklu Ekran İş Birliği ayrıca PC'ler ve tabletler arasında daha iyi bir sinerji sağlıyor. Bağlantı kurulduktan sonra tablet, bilgisayar için harici bir web kamerası veya ikinci ekran görevi görebilirken, bilgisayar ise giriş çevre birimlerini tablet ile paylaşabiliyor. PC'ye kaydedilen dokümanlar, dokunmatik girişlerle veya kalemle doğrudan tablet üzerinden düzenlenebiliyor. Bir iş toplantısında kullanıcılar ihtiyaç duyulduğunda sunum slaytlarını kolayca işaretleyebilir veya tartışmaları kolaylaştırmak için ek bilgileri aramak için ikinci ekranı kullanabilirler.
Kişisel verileri koruyan gizlilik ve güvenlik sertifikaları
EMUI, HUAWEI cihaz kullanıcılarını korumak için her zaman kapsamlı güvenlik çözümleri sunuyor. Sistem düzeyinde EMUI'nin TEE OS çekirdeği, dünyadaki en yüksek ticari işletim sistemi mikro çekirdek güvenlik seviyesi olan CC EAL5 + düzeyini elde etti. HUAWEI, GDPR ve GAPP dahil olmak üzere kullanıcı gizliliğiyle ilgili yerel ve uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya uyuyor. Şirket, ISO27701 ve ePrivacyseal 'ın dahil olduğu birçok güvenlik sertifikaları aldı. Bunları, Avrupa'daki en etkili gizlilik koruma sertifikaları arasında sayabiliriz. Tüm bu sertifikalar, HUAWEI'nin tasarım, Ar-Ge ve tüm ürün yaşam döngüsü boyunca küresel standartlara olan bağlılığının ve kullanıcı gizliliğinin korunmasının bir kanıtı olarak sunuluyor.
EMUI 11 ayrıca yeni gizlilik özellikleriyle birlikte gelir. Fotoğraflar aktarılırken kullanıcılar dosyayı konum, zaman ve cihaz ayrıntıları gibi tüm hassas kişisel verilerden kolayca temizleyebilir. Şifreli notlar, içeriği bir PIN veya biyometrik kilitle güvence altına alarak kişisel notları da korur.
EMUI 11 Beta Programı
HUAWEI ayrıca EMUI 11 Beta programını da duyurdu. Beta programına uygun cihazlar arasında HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P40 Pro +, HUAWEI Mate 30, HUAWEI Mate 30 5G, HUAWEI Mate 30 Pro, HUAWEI Mate 30 Pro 5G, PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 30 RS, HUAWEI MatePad Pro ve HUAWEI MatePad Pro 5G bulunuyor. Beta uygunluğu daha sonraki bir tarihte HUAWEI nova 7 ve bazı ek modelleri daha kapsayacak
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