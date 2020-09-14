iPhone 12 Pro'nun Gövdesi ve LiDAR'ı Göründü

iPhone 12 Pro'ya ait olduğu söylenen gövde, internette bir videoda "incelendi", telefonun bazı ayrıntıları hakkında ipucu verdi!

iPhone 12 Pro'nun Gövdesi ve LiDAR'ı Göründü

iPhone 12'nin bu seneki çıkışı biraz gecikeceğinden sızıntılar için daha uzun bir zaman olacak. Şimdi ise karşımızda iPhone 12'nin arka kapağının bir "ön incelemesini" yapan video var.

Twitter'da @EveryApplePro tarafından paylaşılan videoda en çok dikkat çeken ayrıntı, telefona yeni artırılmış gerçeklik yetenekleri ekleyecek olan LiDAR tarayıcısı. Bunun yanında telefonun biraz daha düz bir tasarıma sahip olduğu ve bu açıdan iPhone 4'e yaklaştığı dikkat çekiyor. Gösterilen parçanın paslanmaz çelik ve mat camdan oluşması, önceki söylentilerle uyum içerisinde. Sızıntı hesabının da geçmişine bakarsak, bu parça gerçekten iPhone 12'ye ait olabilir.

Apple'ın bu sene dört iPhone birden tanıtması bekleniyor. Yükselen fiyat sırasıyla bu cihazların 5,4 inç iPhone 12, 6,1 inç iPhone Max, 6,1 inç iPhone 12 Pro ve 6,7 inç iPhone Pro Max.

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