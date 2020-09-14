Tenet filmi gişe hasılatı ile zirveyi koruyor!

Christopher Nolan imzalı son film Tenet, 26 Ağustos'ta seyirci karşısına çıktı. Tenet filminin pandemi sürecinin ardından sinemayı olumlu etkilemesi bekleniyordu. Son olarak 3 Eylül tarihinde ABD'de gösterime giren filmin ilk iki hafta sonunda elde ettiği gişesi açıklandı. Film küresel anlamda fenomen olmayı başardı. İşte hasılatı...