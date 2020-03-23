HUAWEI'den Herkese 3 Ay Ek Garanti ve Ücretsiz Kargo

HUAWEI, mesafenin bizi daha güvenli kıldığı şu günlerde kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak bir hizmet sunuyor.

HUAWEI'den 3 Ay Ek Garanti ve Ücretsiz Kargo

Kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştirmeye devam eden HUAWEI, sosyal alanlarda temasın en aza indirilmesi gereken bu dönemde telefonlarını onarmak isteyenler için yeni bir hizmet geliştirdi. HUAWEI Ücretsiz Kargo Servisi hizmetiyle, kullanıcılar HUAWEI Teknik Servis'e gönderdikleri telefonlarının onarılmasını ve istedikleri adrese geri gönderilmesini evde güvenle bekleyebilecekler.

HUAWEI, yeni kargo onarım hizmetiyle kullanıcılarına profesyonel kalite güvencesi sağlıyor. Onarım ve teslimata kadar tüm süreci yakından izleyecek olan HUAWEI, kaliteyi sağlamak ve onarımı daha güvenli hale getirmek için cihazların arızalı parçalarını tamir etmek yerine, orijinal yedek parçaları ile değiştirecek.

Cihazlar onarım sonrası dezenfekte edilecek

Onarımdan sonra geri gönderilecek ürünün temiz ve düzenli olmasını sağlamak için cihazlar profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte edilecek. Onarılan cihazlar, profesyonel ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konarak muhafaza edilecek.

Daha uzun garanti süresi

CoVid-19 virüsünün neden olduğu salgından bu yana, Huawei müşterilerine endişesiz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için özel hizmetler sunuyor. Bunlardan biri de ürünlerin garanti sürelerinin ücretsiz uzatılması. Orijinal garanti süresi 15 Mart 2020 ile 15 Haziran 2020 tarihleri arasında sona erecek telefon, PC, tablet, giyilebilir cihazlar, ses ve router cihazları da dahil olmak üzere tüm HUAWEI Türkiye ithalatı ve yetkili servis merkezi desteği olan ürünler için garanti süresi 15 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı.

Soru ve önerileriniz için resmi tatiller dahil haftanın yedi günü, 09.00-20.00 saatleri arasında Huawei Destek Merkezi'ne (444 79 88) ulaşabilirsiniz.

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