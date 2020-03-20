Samsung'dan, Corona Virüsüne Karşı Telefon Temizleme Tavsiyeleri

İnsanlara belirli bir mesafede durmak, elinizi en az 20 saniye yıkamak, gözlerinize ve yüzünüze dokunmamak gibi önlemleri artık hepimiz öğrendik. Sağlık uzmanlarına göre Corona virüsünden korunmanın en iyi yolu, bu önlemlerden geçiyor. Peki, mikrop yuvasına dönüşme potansiyeline sahip telefonlarımızı temizlemek ne kadar önemli?
Wall Street Journal'ın gündeme taşıdığı bir araştırma, Corona virüsünün cam, metal ve plastik gibi yüzeylerde 2 saatten 9 güne kadar yaşayabildiğini gösteriyor. Corona'nın telefondan bulaştığı bir vaka henüz bilinmese de, aksi kanıtlanmadığı sürece bu ihtimal var.
Örneğin otobüste giderken ayakkabınızı bağlamak için telefonunuzu yan koltuğa koyduğunuzu düşünün. Telefonunuz, en azından teoride koltuktaki virüsü üzerine alabilir. Benzer birçok senaryo üretmek mümkün.
Samsung'tan Temizleme Önerileri
Peki, telefonunuzu nasıl temizlemelisiniz? Samsung'un dezenfekte önerilerine göre önce telefonunuzu kapatın, kılıf kullanıyorsanız bunları ve aksesuarları çıkartın. Telefonun dış yüzeyini yumuşak, tüy bırakmayan mikrofiber bezle silin. Samsung, cihaza, özellikle ekranın parmak izi lekelerinden korunmasına yardımcı olan oleofobik kaplamaya zarar verebileceğinden, sıvı temizleme solüsyonları uygulanmasına sıcak bakmıyor. Sıvılar ve su, özellikle Galaxy Z Flip gibi bir IP derecesine sahip olmayan cihazlarda açık alanlardan içeri girebilir, dolayısıyla telefonunuza zarar verebilirsiniz. Telefonu dezenfekte etmek için, temizleme bezinizin köşesini az miktarda distile su veya dezenfektanla nemlendirin.
Hipoklorik asit bazlı (50-80ppm) veya alkol bazlı (% 70'den fazla etanol veya izopropil alkol ile formüle edilmiş) bir ürün kullanabilir ve telefonunuzun önünü ve arkasını çok fazla baskı yapmadan hafifçe silebilirsiniz. Cihazı aşırı derecede silmekten kaçının. Samsung ayrıca basınçlı hava kullanımına veya sprey ağartıcıları veya sıvı solüsyonları doğrudan telefona uygulamama konusunda da uyarıda bulunuyor. Bu arada bu temizleme yönergelerinin, plastik, kauçuk veya deri gibi malzemelerden yapılmış yumuşak aksesuarlar için değil, cam, seramik ve metal yüzeyler için geçerli olduğunu söyleyelim.
En İyi Çözüm
Telefonunuzu sıkça temizlemek zorunda kalmamak için en iyi çözüm, onu dışarıda mümkün olduğunca kullanmamak olabilir. Telefonunuzu yakınınızda tutun ve mümkünse hiçbir yere koymayın, kimseye vermeyin. Bu önlemler, dünya Corona'yı yenene kadar bir süre canınızı sıkabilir ancak hem sevdiklerinizin, hem kendinizin sağlığını tehlikeye atmamış olacaksınız.
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