Huawei'nin Android 10 Planları Açıklandı
Huawei, hangi telefonlarının ne zaman Android 10'a güncelleneceğini açıkladı!
Google'ın mobil işletim sisteminin yeni sürümü Android 10, eylül 2019'da Google Pixel telefonlar için yayınlandı. Diğer firmalar, telefonlarını Android 10'a ne zaman yükselteceklerini açıklarken şimdi Huawei, Android 10'un kendi telefonlarına geleceği tarihleri açıkladı.
Açıklamaya göre Huawei P30 ve P30 Pro, güncellemeyi kasımda alacak. Huawei Mate 20 ve tüm türevleri, bunların yanında Honor 20, aralık ayında Android 10'a güncellenecek. Duyuruda Honor 20 Pro'nun adı geçmiyor ancak tüm Mate 20 cihazlarının adı tek tek sayıldığından, güncelleme almayacağını tahmin ediyoruz.
Mart 2020'de ise Huawei P30 Lite, Huawei P20 ve P20 Pro, beraberinde tüm Mate 10 telefonları güncellenecek. Bunun ardından "2020'nin ikinci çeyreğinde" tüm diğer Huawei ve Honor telefonları güncellemeyi alacak, ancak tam olarak hangi telefonların yükseltileceği belirtilmiyor.
19 Eylül'de tanıtılması beklenen Huawei Mate 30, Huawei'nin yeni işletim sistemi HarmonyOS ile gelebilir, bu nedenle Android 10'a güncellenmesi beklenmiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın