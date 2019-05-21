Huawei'nin Engeli Geçici Olarak Kaldırıldı
Huawei'ye gelen şok Android yasağı, geçici olarak kaldırıldı! Peki bu, ne anlama geliyor?
ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei ile çalışan Amerikan firmalarının engelini geçici olarak kaldırdı. Böylece Huawei telefonları, güvenlik güncellemesi almaya devam edebilecek.
Bu gelişmeyle birlikte yeni getirilen kısıtlamalar geri alınmış oldu ve Google'ın Çinli firma Huawei ile çalışmasının yolu tekrar açıldı. Gelişme Huawei için olumlu olsa da, yasağın geçici olarak kaldırıldığının altını çizmek gerekiyor. Bunun amacı, Huawei'ye sonraki telefonlarını hazırlaması ve şu anki telefonları için Android Q güncellemesini hazırlaması için zaman vermek.
Huawei Mate 30'un çok yakında çıkması beklenmediğinden, yasağın geçici olarak kaldırılması Huawei'nin Android'e tam olarak erişme endişesini ortadan kaldırmıyor. Bununla birlikte Huawei, ilk katlanabilen telefonu Mate X'i piyasaya sürecek zamanı bulabilir.
Yasağın geçici olarak kaldırıldığı süre içerisinde Huawei, ABD'nin ulusal güvenliğe tehdit olduğu düşünülen firmaların girdiği "Varlık Listesi"nden çıkmanın yollarını arayabilecek.
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