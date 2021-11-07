HyperX 1 Milyondan Fazla USB Mikrofonu Piyasaya Sundu

HP Inc.'in oyun çevre birimleri ekibi, oyun ve e-sporda marka lideri HyperX, USB mikrofon serisinin nakliye sayısında 1 milyonu aştığını duyurdu. İlk olarak 2019 yılında mikrofon pazarına sunulan HyperX QuadCast™ USB mikrofon, oyuncular, yayıncılar ve influencerlar arasında popüler bir seçim haline geldi. Hyperx, mikrofonlara olan talep arttıkça, oyuncuların, içerik oluşturucuların, öğrencilerin ve WFH profesyonellerinin sesini duyurma, topluluklarında aktif kalma ve işlerinde üretken olma ihtiyacını karşılamak için, özelleştirilebilir QuadCast™ S ve uygun fiyatlı SoloCast™ ile portföyünü genişletti.
HyperX EMEA Başkan Yardımcısı Paul Leaman, "HyperX, bireysel ihtiyaçları karşılamak için en yüksek kalitede oyuncu ürünleriyle gelişen içerik üreticilerini, influencerları ve oyuncu topluluklarını desteklemekten memnuniyet duyuyor." diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir, "Sürekli çabamız yalnızca oyuncular, yayıncılar ve yayımcılar için değil, aynı zamanda öğrenciler ve iş profesyonelleri için de net ve tutarlı ses sağlayan bir dizi mikrofon yaratmaktır."
HyperX mikrofonları, LED durum göstergeli benzersiz, kullanımı kolay, dokun/sessize al sensörüne sahip olup, mikrofon etkinken kullanıcılara görsel olarak LED aydınlatmalı bildirim sunar. Bu çok yönlü mikrofonlar, çoğu mikrofon sehpası ve boom koluyla uyumluluk için 3/8 inç ve 5/8 inç dişli kurulumlara da uygundur.2 Tüm HyperX mikrofonlar PC, PS4™ ve Mac® ile uyumlu ve Streamlabs gibi büyük yayın platformlarında da çalışmakta olup, OBS, OBS Studio, XSplit, Discord ve TeamSpeak™ tarafından onaylanmıştır.
HyperX QuadCast ve Quadcast S mikrofonlar, çeşitli yayın kurulumlarını ve uygulamalarını desteklemek için stereo, çok yönlü, kardioid ve çift yönlü olmak üzere dört kutuplu model sunar. Mikrofonlar, yerleşik titreşim önleyici shock mount ve pop filtresi, uygun şekilde yerleştirilmiş gain kontrol düğmesi ve canlı mikrofon izleme için 3,5 mm kulaklık çıkışı ile donatılmıştır. Kişiselleştirme için HyperX NGENUITY yazılımıyla özelleştirilebilen dinamik RGB aydınlatma efektlerine sahiptir.
HyperX SoloCast USB mikrofon, monitör altı gibi küçük, dar alanlara sığacak şekilde döndürülebilir bir stand ve ayarlanabilir eğim ile tek bir kondansatör tasarımından yararlanır. Tak ve Çalıştır özellikli mikrofon, video düzenleyiciler, yayıncılar, oyuncular ve daha fazlası için kaliteli ses sağlamak, ses kaynaklarını doğrudan mikrofonun önünde önceliklendiren bir kardioid kutup düzeni kullanır. QuadCast mikrofonun 2019'da piyasaya sürülmesinden bu yana HyperX, oyunculara, yayıncılara ve içerik üreticilere yüksek kaliteli, güvenilir ses için çeşitli seçenekler sunmak üzere mikrofon serisini genişletti. HyperX mikrofon serisi birçok ödül kazanmış olup, FaZe Clan, Team Liquid, XSET Gaming organizasyonları dahil olmak üzere birçok içerik oluşturucu, influencer, oyuncu ve ekip için tercih edilen mikrofondur.
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