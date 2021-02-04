HyperX Cloud II Kablosuz Çok Yakında Satışa Çıkıyor!

Kingston Company Inc. oyun birimi HyperX, HyperX Kablosuz Oyun Kulaklığı Cloud II 'yi duyurdu. Çıktığı günden bu yana dört milyon satan ve hala satılmaya devam eden kablolu Cloud II 'nin tasarımı, konforu, performansı ve dayanıklılığının mirası üzerine inşa edilen yeni kablosuz Cloud II kulaklık, bir dizi özellikle birlikte geliyor.
HyperX pazarlama ve satış müdür yardımcısı Larry Gonzales yaptığı konuşmasında "Amacımız, en çok satan Cloud II 'mizin kablosuz bir versiyonunu sunmaktı. Bunun için de HyperX Cloud kulaklıklarının efsanevi konforu ve sağlam DNA'sı üzerine inşa ettik." diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir. "HyperX Cloud II Kablosuz kulaklık, ilk kez 2015 yılında tanıtılan ve ikonik tasarıma sahip, konforlu, uygun fiyat aralığında ve en iyi ses kalitesiyle sektörü sarsan orijinal Cloud II 'nin mirasını sürdürmek üzere tasarlandı."
Etkileyici oyun içi ses deneyimleri için tasarlanan Kablosuz Cloud II, evden çalışırken, uzaktan eğitim görürken ya da oyun oynarken zengin ve net ses sunan, özel ayarlanmış HyperX sanal 7.1 surround ses1 ve 53 mm sürücüler içerir. Yeni oyun sınıfı kablosuz kulaklıkta 2.4 GHz kablosuz bağlantı, 30 saate2 kadar pil ömrü ve 20 metre kablosuz bağlantı menzili bulunmaktadır.
Cloud II Kablosuz kulaklık, konforda bir HyperX imzası olan ayarlanabilir kafa bandı, esnek suni deri ve yumuşak hafızalı köpük içeren dayanıklı bir alüminyum çerçeveye sahiptir. Etkileyici oyun içi sesler için özel olarak ayarlanmış 53 mm'lik büyük sürücüler bulunmaktadır. Ekstra rahatlık için ses seviyesini ayarlamak, mikrofon sesini kapatmak ve mikrofon takibini etkinleştirmek için sezgisel kulaklık kontrolleri ve gelişmiş konumsal ses için sanal 7.1 surround1 ses sunar.
Kulaklık, geliştirilmiş oyun içi ve video konferans sohbetleri için arka plan gürültüsünü ve patlayıcı seslerin etkilerini azaltan gürültü önleyici, çıkarılabilir bir mikrofon içerir. Mikrofon esnek tasarımı sayesinde kolayca konumlandırılabilir. Kulaklık ayrıca mikrofonu sessize alma LED göstergesine ve mikrofon takibi özelliğine de sahiptir.
Cloud II Kablosuz oyun kulaklığı, PC, PS4 ™ ve Nintendo Switch ile uyumlu olup, kusursuz sohbet uyumluluğu için TeamSpeak ™ ve Discord tarafından onaylanmıştır. HyperX'in NGENUITY yazılımıyla çalışmakta olup, isteğe bağlı köpük pop filtresi de içerir.
HyperX Cloud II Kablosuz Özellikleri
Parça Numarası
HHSC2X-BA-RD/G
Kulaklık
Sürücü tipi: Dinamik, Neodyum mıknatıslarla 53 mm Çalışma prensibi: Çevresel, geri dönüş kapalı Frekans yanıtı: 15 Hz - 20kHz Empedans: 60 ? Ses basınç seviyesi: 104 dBSPL/mW, 1 kHz frekansta T.H.D.: ?1%
Ağırlık: 300g
Mikrofonla birlikte ağırlık: 309g
Kablo uzunluğu ve tipi: USB şarj kablosu (0.5m)
Pil ömrü2
30 saat
Kablosuz Mesafe3
20 metreye kadar 2.4GHz
Mikrofon
Eleman: Elektret kondenser tipi mikrofon
Kutup düzeni: Çift yönlü, Gürültü önleyici
Frekans yanıtı: 50Hz-6.8kHz
Hassasiyet: -20dBV (1kHz'de 1V/Pa)
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