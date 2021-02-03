PUBG'nin Espor Festivali PGI.S Yeni Detaylar Açıklandı

32 küresel PUBG espor takımı 3.5 milyon Amerikan doları tutarındaki ödül havuzundan pay almak için Güney Kore'de bir araya gelecek.

Espor Festivali PGI.S İçin Yeni Detaylar Açıklandı

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) gibi eğlence mülklerinden sorumlu KRAFTON, Inc., bugün sıradaki global PUBG espor turnuvası olan ve 5 Şubat - 28 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek PUBG GLOBAL INVITATIONAL.S (PGI.S) formatıyla ilgili ek ayrıntıları duyurdu.

PGI.S, yedi Avrupa merkezli ekip, altı Çin ekibi, dört Kore ekibi, dört Kuzey Amerika ekibi, iki Latin Amerika ekibi, beş Güney Doğu Asya ekibi, iki Japon ekibi ve iki Çin Taipei ekibi dahil olmak üzere sekiz bölgeden 32 ekip içeren sekiz haftalık bir LAN / çevrimiçi-hibrit etkinliğidir. Takımlar her hafta, 3,5 milyon Amerikan doları tutarındaki ödül havuzunun bir kısmını kazanmak için yarışacak ve en çok kazanan, şampiyon olan takım olacak.

Sağlık ve güvenlik önemli bir endişe kaynağı olduğundan, ekiplerin çoğu Güney Kore'nin Incheon kentindeki Studio Paradise'ta çevrimdışı olarak rekabet ederken, Çin, Japonya ve Çin Taipei'den takımlar kendi bölgelerinden çevrimiçi olarak rekabete katılacaklar.

Küresel takımların bu büyük PUBG espor festivaline katılımıyla oyun severler aşağıdaki haftalık akışa ve aksiyona göre kendilerini hazırlayabilirler;

  • Derece Karar Maçları: Şenliklerin başlangıcında 32 takım, Derece Karar maçlarına katılmak için dört farklı gruba ayrılacak. Haftalık Hayatta Kalma maçlarının ilk seti için yerleştirme sırası performansa göre belirlenecektir.

  • Haftalık Hayatta Kalma Maçları: Toplamda altı hafta süren haftalık seriler, hafta sonu final maçlarına geçmeden önce hafta içi Hayatta Kalma maçlarını içerecek. Bir takım Haftalık Hayatta Kalma maçını kazandığında, Haftalık Finallere otomatik olarak ilerler ve Derece Karar maçlarından bir sonraki en yüksek dereceye sahip takım onların yerini alır.

  • Haftalık Final Maçları: Haftalık finallerde Haftalık Hayatta Kalma'dan 16 kazanan takım yer alacak ve en iyi dört finalist, birikmiş puanlarına göre ödül havuzundan bir pay kazanacak. Para ödülü her hafta büyüyor ve turnuva sonunda biriken en yüksek ödül tutarına sahip takım PGI.S şampiyonu olacak. Haftalık finallere katılamayan 16 takım, bir sonraki haftanın bekleme listesindeki konumlarını belirlemek için başka bir yerleştirme maçında yarışacak.

  • Hayatta Kalma Turnuvası: Yeni duyurulan PGI.S bünyesindeki Survival Tournament adlı özel bir turnuva, haftalık serinin ilk ve ikinci yarısı arasındaki ara dönemi olan 5-7 Mart tarihleri arasında planlanıyor. Turnuva, seyirciye yeni bir eğlence deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Tüm maçlar dünya çapında çeşitli platformlarda İngilizce, Rusça, Türkçe, Korece ve Vietnamca dahil olmak üzere 12 dilde yayınlanacak. Yayına ek olarak, oyun severler Haftalık Final ön şovlarını da izleyebilir. Çeşitli dillerdeki yayın bağlantılarının listesini aşağıda görebilirler;

PGI.S'nin 3,5 milyon Amerikan doları tutarındaki ödül havuzu, PUBG esporda gelmiş geçmiş en büyük ödüldür. PUBG espor hayranlarına oyun içi özel PGI.S öğeleri satın alma ve kazanma fırsatı veren Pick'Em Challenge sayesinde profesyonel takımlar, toplam kazançlara ürün satış gelirinin %30'unun eklenmesiyle daha büyük bir ödül potu bekleyebilirler. Pick'Em Challenge etkinliği, PC ve Konsol için 6 Şubat'ta başlayacak ve oyuncular, oyun içi PUBG Esports sekmesinden özel öğeler satın alabilecek.          

PUBG, hem Güney Kore hükümeti hem de yerel hükümet tarafından belirlenen COVID-19 önleme tedbirlerine uyarak oyuncuların ve personelin sağlığına en yüksek önceliği verecek. PUBG ayrıca önleme, teşhis ve tedavi konusunda güçlendirilmiş üç aşamalı kılavuzunu uygulamaktadır. 

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