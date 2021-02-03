Mars yolculuğu için deneniyor: SpaceX roketi inişte patladı

Elon Musk'ın sahibi olduğu, ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in Starship mekiğinin SN8 prototipi, iniş sırasında patladı.

SpaceX'in test ettiği Starship mekiği ikinci kez inişinde patladı

SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica deneme sahasında yürüttüğü testte, yaklaşık 10 bin metre irtifaya çıkan kurşun biçimli çelik konstrüksiyon mekik, havada yatay pozisyon aldıktan sonra alçalmaya başladı.

Alçalma manevrası sırasında yere yaklaşırken yeniden dikey pozisyon alamayan 50 metrelik mekik, yere temas etmesinin ardından patladı.

Mekiğin 10 Aralık'ta yapılan ilk test fırlatışı da inişte patlamayla sonuçlanmıştı.

SpaceX, Starship'i insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor.

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