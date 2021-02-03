Mars yolculuğu için deneniyor: SpaceX roketi inişte patladı

SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica deneme sahasında yürüttüğü testte, yaklaşık 10 bin metre irtifaya çıkan kurşun biçimli çelik konstrüksiyon mekik, havada yatay pozisyon aldıktan sonra alçalmaya başladı.
Alçalma manevrası sırasında yere yaklaşırken yeniden dikey pozisyon alamayan 50 metrelik mekik, yere temas etmesinin ardından patladı.
Live feed of Starship SN9 flight test › https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I— SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021
Mekiğin 10 Aralık'ta yapılan ilk test fırlatışı da inişte patlamayla sonuçlanmıştı.
SpaceX, Starship'i insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor.
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