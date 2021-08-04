HyperX, Free Guy'ın Resmi Kırmızı Halı Sponsoru

HP Inc.'in oyun çevre birimleri ekibi ve oyun ve e-sporda marka lideri olan HyperX, bugün saat 19.00'da New York'ta AMC Lincoln Square 13'te yapılacak "Free Guy"ın dünya prömiyeri için Resmi Kırmızı Halı Oyun Sponsoru olacağını duyurdu. Çılgıncasına eğlenceli ve gizli easter eggler'le dolu filmde oyun meraklıları, bu yazın en çok beklenen macera-komedi filmlerinden birinin keyfini çıkarırken aynı zamanda HyperX donanımını arayabilir.
20th Century Studios'un "Free Guy"ında, banka memuru Guy, aslında bir açık dünya video oyununda arka plan karakteri olduğunu keşfeder. Sınırların olmadığı bir dünyada kendi hikayesinin kahramanı olmaya karar veren Guy, çok geç olmadan dünyasını kurtarmaya kararlıdır.
Dijital oyunlar bu yıl birden fazla film temasında boy gösteriyor ve aksiyon "Free Guy" ile devam ediyor. Oyun ve eğlence endüstrileri kesişme noktalarında iş birliklerine devam ederken, HyperX de film endüstrisindeki çabalarını ve işbirliklerini genişletiyor. Oyundaki iyiliği ve içinizdeki kahramanı bulmayı anlatan bir hikayeye sahip olan "Free Guy", HyperX'in tüm oyuncuları kapsama ve birbirine bağlama misyonuyla uyumlu bir film ve herkesi kendi içindeki kahramanı bulmaya teşvik ediyor.
Stratejik iş birlikleri başkanı Wendy Lecot, "Farklı endüstrilere entegre edilmiş olumlu yöndeki oyun referanslarını görünce mutlu oluyoruz" dedi. "Aksiyon, komedi ve duygusal anlarla dolu olan 'Free Guy', HyperX Hero Pokimane gibi en iyi oyuncu ve içerik üretici sahnelerini de içeren, gerçek yaşam hikayelerinin ve video oyunu kültürünün güzel bir birleşimidir. Guy'ın macerasının bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz ve gelecekte daha fazla filmle iş birliği yapmak içinde sabırsızlanıyoruz." dedi.
Film, Pokimane'e ek olarak "Free Guy", Ninja, Lazarbeam ve Jacksepticeye gibi diğer popüler içerik oluşturucuların ve yayıncıların film içi görüntülerini de içeriyor. Filmdeki oyun gerçekliğini arttıran HyperX kulaklıklar, klavyeler, fareler ve mikrofonlar, oyun sahnelerinde ve filmdeki diğer eğlenceli anlarda görülebilir. HyperX ve filmi bir araya getiren tanıtım videosuna buradan ulaşabilirsiniz.
Free Guy, 13 Ağustos 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona giriyor.
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