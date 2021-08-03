Plakada trafik cezası sorgulama nasıl yapılır? E-devlet'ten ve SMS ile

Araç plakasına yazılan ceza sorgulama işlemi için hangi yöntemleri kullanabiliriz? E-devlet'ten ya da sms yoluyla plakadan trafik cezası sorgulama yapabilirsiniz. İşte adım adım yapılacaklar...