Plakada trafik cezası sorgulama nasıl yapılır? E-devlet'ten ve SMS ile

Plakadan ceza sorgulama işlemi sıklıkla kullandığımız işlemlerden biri. Araç sahipleri, trafik cezalarını kolaylıkla sorgulayabiliyor. Bunun için birkaç yöntem mevcut.
Araç plakanızı e-devlet sisteminden ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi internet sitesinden sorgulayarak ceza ödeme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Park ihlalinden trafik ışık ihlaline, hız sınırını aşmadan diğer tüm trafik cezalarına kadar alınan kayıtları plakanızı sorgulayarak öğrenebilirsiniz.
Peki plakadan ceza sorgulama nasıl yapılır?
PLAKADAN CEZA SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Plakadan ceza sorgulama işlemini;
- E-devlet'ten,
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) SMS ile,
- EGM resmi internet sitesi üzerinden
gerçekleştirebilirsiniz.
E-DEVLET'TEN PLAKA CEZA SORGULAMA
E-devlet sistemine TC kimlik numaranız ve şifrenizle, e-imza ya da internet bankacılığı ile giriş yaptıktan sonra "https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama" adresine gidin.
"Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)" adresine ulaştıktan sonra plakanızı sorgulayın. Bu hizmet ile son bir yıla yönelik plakaya kesilmiş tüm cezaları görüntüleyebilirsiniz.
Plaka cezanızı e-devlet'ten ödemek istiyorsanız, "Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme" başlığına giriş yaparak ödeme yapabilirsiniz.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) SMS İLE PLAKA CEZA SORGULAMA
Plakada trafik cezası sorgulama işlemini SMS (kısa mesaj) ile de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için sorgulama yapmak istediğiniz plakayı, tescil tarihini ve TC Kimlik numaranızı yazarak 1189'a mesaj atmalısınız.
Plaka ceza sorgulama SMS örneği: TPC PLAKANO TESCILTARIHI TCKNO(VKNO)
TCP AYRINTI yazarak yeni bir SMS gönderirseniz, cezaların son ödeme tarihlerini de ayrıntılı olarak görebileceğiniz bir SMS alabilirsiniz.
Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet Vergi Dairesi sisteminden kredi kartı ile plaka cezası ödemenizi gerçekleştirebilmeniz mümkün.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) PLAKA CEZA SORGULAMA
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) resmi internet sitesi üzerinden de plaka cezalarınızı sorgulayabilirsiniz. Ayrıca ehliyetinize yazılan cezaları da burada görebilirsiniz.
Sorgulama işlemini gerçekleştirmek için;
- https://onlineislemler.egm.gov.tr/Sayfalar/TrafikCezaSorgulama.aspx adresine gidin,
- Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası ve Doğum Yılı bilgilerinizi girerek doğrulama işlemini gerçekleştirin,
- Ardından Araç Plakasına Yazılan Trafik Ceza Sorgulama veya Sürücü Belgesine veya Şahsa Yazılan Trafik Ceza Sorgulama seçeneklerinden birini seçerek gerekli bilgileri doldurup sorgulama yapabilirsiniz.
Plaka Ceza Ödeme Nasıl Yapılır?
E-Devlet üzerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden plaka cezalarınızı online olarak ödeyebilirsiniz. Ayrıca bankaların online bankacılıkları üzerinden ya da anlaşmalı bankalar ile vergi dairelerinden ödeme yapmanız mümkün.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın