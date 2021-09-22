HyperX Pulsefire Haste Oyun Faresi Artık NVIDIA Reflex ile Uyumlu

HyperX, HyperX Pulsefire Haste oyun faresinin artık NVIDIA Reflex ile uyumlu olduğunu duyurdu. NVIDIA Reflex, sistem gecikmesini hesaplayarak, oyuncuların sistemlerinin yanıt verme hızını doğru bir şekilde ölçmektedir.
NVIDIA Reflex Analyzer, yeni NVIDIA® G-SYNC® Reflex ekranında sistem gecikmesini ölçmektedir. Bu araç, fareden gelen tıklamaları algılayarak ortaya çıkan pikselin ekranda değişmesi için geçen süreyi ölçer. Artık Reflex ile oyuncular, sistemlerinin doğru çalıştığını bilerek maça güvenle başlayabilirler.
Pulsefire Haste, daha hızlı hareket ve daha fazla havalandırma sunan ultra hafif, altıgen petek tasarıma sahiptir. Üzerinde altı adet programlanabilir düğme ve yerleşik bellek bulunan Pulsefire Haste'in üzerinde 60 milyona kadar tıklama2 için geliştirilmiş TTC Golden mikro toz geçirmez anahtarlar1 bulunmaktadır. Pulsefire Haste, zahmetsiz kayma hareketi için düşük sürtünmeli, saf saf PTFE patenlerle üretilmiş olup, gerilimi ve direnci azaltmak için tasarlanmış HyperFlex USB kablosu bulunmaktadır.
"Yeni G-SYNC monitörlerinin NVIDIA'nın Reflex teknolojisiyle uyumluluğuna sahip olmasından heyecan duyuyoruz. Oyuncuların sistemlerinin yanıt verme yeteneklerine güven veren, anlık gecikme analizini mümkün kılıyor." diyen HyperX oyuncu faresi kategori müdürü Jennifer Ishii, "En iyi oyun performansı için tasarlanmış hafif, çok platform uyumlu fare arayanlar da dahil olmak üzere, her seviyedeki oyuncunun sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmeyi umuyoruz." demiştir.
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