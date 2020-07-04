HyperX ve Champion Athleticwear, Yeni Çıkan Koleksiyonlarını Duyurdu!

HyperX Gaming, Champion Athleticwear ile kulaklıkları ve RGB klavyeleri tamamlayan, yansıtıcılı mat siyah malzemeden oluşan ilk özel tasarımını piyasaya sürmeye hazır.

HyperX'ten Oyunculara Yeni Koleksiyon Geldi!

Kingston Technology Company, Inc.'in oyun birimi HyperX, bugün 1919'dan beri otantik atletik giyim üreticilerinden biri olan Champion Athleticwear ile sınırlı sayıda üretilen özel bir koleksiyon olan HyperX x Champion Reflective Collection 'ı duyurdu. Yansıtıcı logolu koleksiyonda siyah tişört ve kapüşonlu poların yanında ilk kez terlik tasarımı da bulunuyor. Bu koleksiyon, üzerine gelen ışığı yansıtan benzersiz bir ısı transfer uygulamasına sahiptir.

Bu koleksiyon HyperX 'in ilk uluslararası giysi lansmanı olup, 100'den fazla ülkede satışa sunulacaktır. Yeni koleksiyonun tasarımında özel yansıtıcılı ısı transferi kullanılan özel bir logo tekniği kullanılmıştır. Yansıtıcı logo, ışığın parlaklığını yakalamak için tasarlanmış olup üzerine gelen ışığı kaynağına geri yansıtmaktadır. Koleksiyon 9 Temmuz saat 8:00'de (PST) Champion.com'da çevrimiçi olarak satışa sunulacak.

Stratejik Pazarlama Müdürü Stephanie Winkler yaptığı açıklamada, "HyperX ve Champion arasındaki oyundan ilham alan kapsül koleksiyonunun ilk işbirliği kaçamak bir başarıydı." diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir, "HyperX topluluğunun ve Champion markasının zihinlerinden daha benzersiz tasarımlar yaratılacağı aşikardı. Bu yeni koleksiyona, aynı klasik tasarım ruhundan kopmadan özel bir dönüş ile dokunmayı umduk - bu seferki tasarım, ışık vurduğu zaman kendini güzelce aydınlatan ve parlayan özel yansıtıcılı bir tasarıma sahip. Bu konsept özellikle Cloud Alpha S kulaklıkları ve HyperX RGB çevre birimleri ile eşleşirken, Champion Athleticwear 'ın estetiği ile de eş anlamlı ve zamansız bir tarz ortaya çıkarıyor."

Yeni HyperX ve Champion koleksiyonu, hayranlarına kıyafet yoluyla ifade özgürlüğü, kendin olma, tutku, bireysellik ve özgürlüklerini sergileme için şık bir yol sunmayı amaçlamaktadır.

Champion Global Marka Pazarlama Direktörü David Robertson, "Champion® Athleticwear, kendine özgü ve sınırlı sayıda çıkan bu koleksiyonda HyperX ile ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Bu yenilikçi tasarım, bize oyun oynamayı seven Champion hayranları ile bağlantı kurmamız için yeni bir yol sunuyor. " demiş, "Ortaklığımız ve HyperX ile genişletilmiş ürün yelpazemiz sayesinde, oyun topluluğuyla daha fazla ilgilenmeyi dört gözle bekliyoruz." diyerek sözlerine devam etmiştir.

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