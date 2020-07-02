Uygun Fiyata Yüksek Performans Mümkün mü? ROG Strix RX 5600XT İncelemesi!

AMD'nin RX 5000 serisinden daha önce Asus'un modellerinden RX 5500XT ve RX 5700XT'yi incelemiştik. Peki, bu 2 ekran kartı arasında duran Radeon RX 5600XT performansı nasıl ve NVIDIA GeForce RTX 2060'a tercih edilir mi? İşte Asus ROG Strix Radeon RX 5600XT incelemesi!

02 Temmuz 2020 20:30

Ercan Uğurlu