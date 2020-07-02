Uygun Fiyata Yüksek Performans Mümkün mü? ROG Strix RX 5600XT İncelemesi!

AMD'nin RX 5000 serisi ekran kartlarından daha önce hem RX 5500XT'yi hem de RX 5700XT'yi incelemiştik. Her iki ekran kartı da aldığı sonuçlarla kendi sınıfları için NVIDIA karşısında gayet iyi bir fiyat/performans alternatifi oluyordu. Bu defa ise ailenin ortanca üyesi, RX 5600XT konuğumuz.
Elimizde Asus yorumuyla bulunan RX 5600XT, Asus'un ROG Strix ailesinde OC Gaming olarak, yani hız aşırtmalı şekilde karşımıza çıkıyor. NVIDIA tarafında GeForce RTX 2060'ın karşısına konumlanan kart, RTX 2060 ile RTX 2060 SUPER arasına yerleşiyor ve böylece sahip olduğu fiyat etiketiyle de her 2 ekran kartına da gayet güzel bir alternatif oluyor. Full HD ve 2K, aynı zamanda yer yer 4K performansıyla da dikkat çeken kart, bakalım şimdi detaylarında oyun severlere neler sunuyor...
Asus ROG Strix Radeon RX 5600XT Tasarımı Nasıl?
RX 5600XT, daha önce incelediğimiz RX 5700XT ile aynı tasarım dilini kullanıyor. 3 fan ile güçlendirilen kart, pek tabii kasa içinde çift slotluk yer kaplıyor. Geniş bir soğutma bloğuna sahip olan ve arka plakasıyla da soğutma sistemine destekte bulunan kart, Asus'un RGB ışıklandırmasından da faydalanıyor. RGB ışıklandırma, hem kartın arka plakasında ROG logosunda hem de fanların çevresinde şeritler halinde kendine yer buluyor. Elbette bu ışıklandırmayı Asus Sync yazılımı üzerinden farklı efekt ve renklerde değiştirebiliyorsunuz.
Asus'un daha önce incelediğimiz ekran kartlarında da olduğu gibi 0dB teknolojisi bu kartta da mevcut durumda. Ekran kartının ısısı 60 derecenin üzerinde çıkmadığı süre boyunca fanlar sabit duruyor, çalışmıyor. Yük altına girdiğinde ve ısı 60 derecenin üzerine çıktığında ise fanlar çalışmaya başlıyor, fakat ses konusunda hiç endişeniz olmasın; kart yük altındayken gerçekten de oldukça sessiz çalışıyor.
Kartın bağlantılarına baktığımızda, üst tarafta 6 ve 8 pinli güç bağlantısının bulunduğunu görüyoruz. Video girişleri arasında ise 1 adet HDMI 2.0b portunun yanı sıra 3 adet de DisplayPort 1.4 girişi mevcut durumda.
Asus ROG Strix Radeon RX 5600XT Özellikleri Neler?
Asus ROG Strix Radeon RX 5600XT, AMD'nin Navi 10 mimarili GPU'sundan güç sağlıyor. 7nm fabrikasyon süreci üzerine kurulu olan kart, 2304 çekirdeğe sahip ve 192-bit bellek arayüzünü kullanıyor.
Kart, referans tasarıma göre hız konusunda önemli fark içeriyor. RX 5600XT'nin bu sürümünde standart saat hızı 1670 MHz, arttırılmış saat hızı ise 1770 MHz. Bu değerler referans tasarımda ise 1375 MHz ile 1560 MHz şeklinde. 6 GB RAM kapasitesine sahip olan kartın özelliklerini AMD'nin Radeon Software Adrenalin 2020 Edition yazılımını kullanarak geliştirebiliyorsunuz.
Bu yazılımı mutlaka kurcalayın. Zira burada yer alan Radeon Image Sharpening olsun, Radeon GameBoost olsun oyun performansınızı arttıracak önemli detaylar mevcut.
Asus ROG Strix Radeon RX 5600XT Performansı Nasıl?
Peki, RX 5600XT'nin performansı nasıl? Şimdi biraz da bundan bahsedelim, ancak tabii ki bu ekran kartını biz nasıl bir sisteme yerleştirdik, önce ona bir bakmamız gerekiyor.
Sistemimizde Intel Core i9-9900K işlemci yer alıyor. Asus Prime Z390-A anakart üzerine konumlandırdığımız sistem öğelerinde RAM olarak 2 adet 8 GB ve 3200 MHz'lik HyperX Predator DDR4 RGB kullanıyoruz. Depolama olarak ise XPG'nin 1 TB kapasiteli SX8200 Pro M.2 SSD'sini kullanıyoruz. Ayrıca ek olarak yine sistemimizde 240 GB kapasiteli HyperX Fury RGB SSD de yer alıyor.
750W'lık Aerocool KCAS güç kaynağından enerji sağlayan sistem, Sharkoon RGB Flow kasası içinde bulunuyor. İşlemci soğutucusu olarak ise Dark AquaForce W240'a yer veriyoruz ve son olarak monitör olarak da ekran kartımız Asus ROG Strix Radeon RX 5600XT'ye uygun olarak FreeSync destekli Asus ROG Strix XG32VQR monitörü kullanıyoruz.
CHIP Test Sistemi
- İşlemci: Intel Core i9-9900K
- İşlemci Fanı: Dark AquaForce W240 Water Cooling
- Anakart: Asus Prime Z390-A
- Bellek: HyperX Predator DDR4 RGB 3200 MHz 2x8 GB
- Depolama: XPG SX8200 Pro M.2 SSD 1 TB
- Depolama: HyperX Fury RGB SSD 240 GB
- Ekran Kartı: Asus ROG Strix Radeon RX 5600XT
- Güç Kaynağı: Aerocool KCAS 750W Modular PSU
- Monitör: Asus ROG Strix XG32VQR
- Kasa: Sharkoon RGB Flow
- Klavye: Asus ROG Claymore Core
- Mouse: Asus ROG Gladius II
- Kulaklık: Asus ROG Delta
Evet, şimdi ekran kartının performansına bakalım. Dediğimiz gibi RX 5600XT, Full HD, 2K ve yer yer 4K çözünürlükte oyunlara da göz kırpan bir ekran kartı oluyor. Eğer 4K'da daha etkili performans sağlamak istiyorsanız ise, daha önce incelediğimiz RX 5700XT daha uygun olacaktır.
Gerçek zamanlı oyun testlerimizden başlayacak olursak, bu ekran kartını 3 farklı AAA oyunda ultra grafik detaylarında değerlendirdik. İlk oyunumuz Just Cause 4 oldu ve burada tüm grafik detayları açık 2K çözünürlükte ekran kartının aldığı sonuç 80 – 90 fps civarında oldu. Zaman zaman daha yukarı çıktığını da söyleyelim.
Bir diğer oyunumuz ise, elbette Battlefield V. Bu oyunda da yine 2K çözünürlükte 100 fps'in üzerinde dolaşan ekran kartı, 4K çözünürlükte de çok rahat bir oyun deneyimi sağlıyor.
Üçüncü oyun ise klasik olarak Tom Clancy's The Division 2. Bu oyun, diğerlerine göre kartı biraz daha zorluyor ancak yine tüm grafik detayları açıkken 2K çözünürlükte 60 fps'i çok rahat sağlıyorsunuz. Baktığımızda 3 oyunda da ısı değerleri de gayet yerinde.
Şimdi sizlerin de daha iyi görebilmesi için RX 5600XT ile gerçek zamanlı oyun performansını ve elbette diğer benchmark sonuçlarını paylaşalım.
Asus ROG Strix Radeon RX 5600 XT gerçek zaman oyun performanslarını hemen yukarıdaki videomuzda tüm detaylarıyla görebilirsiniz.
Sonuç
Asus ROG Strix Radeon RX 5600XT, aldığı sonuçlarla RTX 2060 ile RTX 2060 SUPER arasında performans gösteriyor. Testlerde büyük oranda RTX 2060'ın üzerinde duran ekran kartı, buna ilave olarak daha serin ve sessiz çalışıyor. Bunlara bir de kartın fiyatını eklediğimizde, kuşkusuz açık ve net olarak sonuç ortaya çıkıyor zaten. RX 5600XT'nin elimizdeki Asus yorumunu şu an piyasada 3300 TL dolaylarında fiyatla bulabiliyorsunuz. Öte yandan yine Asus'un RTX 2060 ekran kartının fiyatı ise 4200 TL civarında. Bu anlamda RX 5600XT'nin büyük kazanç sağladığını söylemek zaten zor değil.
CHIP Online Notu: %93
+ Yüksek performans
+ Fiyat avantajı
+ Sessiz ve serin
+ RGB ışıklandırmalar
+ 0dB fanlar
- Ray Tracing yok
Asus ROG Strix Radeon RX 5600XT Alternatifleri Neler?
Asus ROG Strix Radeon RX 5600XT pahalı geliyorsa, o halde yine şirketin Radeon RX 5500XT ekran kartı da değerlendirilebilir.
Kimler Asus ROG Strix Radeon RX 5600XT Almalı?
Hem yüksek performans sağlamak hem iyi fiyatlı bir ekran kartı satın almak isteyenler Asus ROG Strix Radeon RX 5600XT'den gayet memnun kalacaklardır.
Asus ROG Strix Radeon RX 5600XT Teknik Özellikleri
- GPU Navi 10
- Stream Processors 2304
- ROP Units 64
- Standart Saat Hızı 1670 MHz
- Artırılmış Saat Hızı 1770 MHz
- Bellek 6GB GDDR6
- Bellek Saat Hızı 14 Gbps
- Bellek Arayüzü 192-bit
- Bağlantılar HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 (3 adet)
- Güç Bağlantısı 1 x 6-pin, 1 x 8-pin
- Önerilen Güç Kaynağı 450 watt
- Boyutlar 30 x 13 x 5.39 cm
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