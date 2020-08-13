Hyundai'den Elektrik Hamlesi: Ioniq'i EV Alt Markasına Dönüştürüyor

Hyundai, elektrikli otomobilleri hakkındaki kararını verdi. Şirket, Ioniq'i alt markasına dönüştürdü ve yeni elektrikli otomobillerini açıkladı.

  • Ercan Uğurlu
Hyundai'den Ioniq Elektrik Otomobil Hamlesi

Elektrikli otomobiller önümüzdeki dönemde şu anki araçların yerini alacak. Yurt dışında uzunca bir süredir aktif olarak kullanılmakta olan elektrikli otomobiller gelişmekte olan ülkelerde ise ne yazık ki henüz yaygın değil. Ancak bu teknolojinin önümüzdeki 10 yıllarda tüm dünyada günümüz otomobillerinin yerini alacağı kesin.

Hyundai de bu konuda yatırımlarına devam eden bir şirket. Şirket, bu konudaki çalışmalarını Ioniq ile güçlendirme kararı almış. Şirketin halihazırda otomobil serisi olan Ioniq, artık Hyundai'nin elektrikli otomobil konusunda bir alt markası.

Oynat Hyundai, Ioniq kararını verdi Hyundai, elektrikli otomobilleri hakkındaki kararını verdi. Şirket, Ioniq'i alt markasına dönüştürdü ve yeni elektrikli otomobillerini açıkladı.

Hyundai, Ioniq serisi için yol haritasını da bu duyuru ile açıkladı. 2021'de Ioniq 5 ve sırasıyla 2022 ve 2024 yılları içinde de Ioniq 6 ve Ioniq 7 elektrikli araçlarını yollara çıkaracağını söyleyen Hyundai, böylece elektrikli otomobil yarışında rakiplerine göz dağı veriyor.

Hyundai'nin yeni duyurusu ile paylaştığı videoyu da hemen yukarıda izleyebilirsiniz.

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