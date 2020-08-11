Putin'in kızında da denenmişti: İşte Rusya'nın koronavirüs aşısının adı

Dünyanın ilk koronavirüs aşısı üretildi. Rusya'da onay alan aşı, Putin'in kızına da yapıldı. Peki aşı üretim aşamaları nasıl gerçekleşti? Koronavirüs aşısı tüm dünyaya dağıtılacak mı? İşte detaylar...

Rusya koronavirüs aşısı üretti! Putin'in kızına da yapıldı

Rusya ilk koronavirüs aşısını tescil ettirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konu ile ilgili açıklama yaptı. Putin, "Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı, Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldı. Rusya'nın koronavirüs aşısının seri üretimine yakında başlamasını umuyorum" dedi.

Rusya'nın tescil ettiğini duyurduğu aşının adı da belli oldu. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev'in açıklamalarına göre aşının adıSoğuk Savaş dönemindeki uzay rekabeti ve dünyanın ilk yapay uydusuna atıfla 'Sputnik V' olacak. 

'Dünyanın İlk Koronavirüs Aşısı'

Rusya'da üretilen bu aşı dünyanın ilk koronavirüs (Covid-19) aşısı olma özelliğini taşıyor.

Putin "Bildiğim kadarıyla bu sabah dünyadaki ilk koronavirüs aşısı tescil edildi. Oldukça işe yarar olduğunu biliyorum. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Ve tekrarlıyorum tüm gerekli kontrollerden geçti." diye konuştu.

Klinik Denemeler Tamamlanmıştı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko daha önce, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk koronavirüs (Covid-19) aşısının klinik denemeleri tamamlandığını ve tescillenmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurmuştu.

Putin, "Birçok kişide hiç belirti görülmüyor veya aşı olduktan sonra ateş" diyerek aşı olduktan sonra aşının birçok kişide belirti göstermediğini belirtti.

Aşı Putin'in Kızına da Yapıldı

Aşı 2 aya yakın insan denemelerinin ardından kullanım izni aldı. Aşı Putin'in kızına da yapıldı.

Vladimir Putin "Bu şekilde deneyin bir parçası oldu. Birinci aşıdan sonra ateşi 38'di. Ertesi gün 37 küsüre düştü. İkinci aşıdan sonra ateşi yine biraz çıktı, sonra tamamen kayboldu. Şimdi kendisini iyi hissediyor." ifadelerini kullandı.

Aşı Dünyaya Dağıtılacak mı?

Vladimir Putin aşının tüm dünyaya servis edilmesi ile ilgili "Umarım yakın zamanda bu aşının toplu üretimine geçebiliriz. Ve kendi istekleri doğrultusunda herkes, bizim bilim insanlarımızın bu başarısından faydalanabilir." dedi.

Rusya'da şimdiye kadar 897.599 kişi koronavirüse yakalandı ve 15.100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Ülkede 703.000'den fazla koronavirüs hastası da iyileşti.

Aşı Nerede Geliştirildi?

Sağlık Bakanı Muraşko aşının ilk nerede geliştirildiği ile ilgili açıklama yaptı.

  • Buna göre klinik öncesi araştırmalar, Ulusal Bulaşıcı Hastalık ve Mikrobiyoloji Merkezi ile Savunma Bakanlığı'nın 48 adet araştırma merkezinde gerçekleştirildi.
  • Klinik araştırmalar  Seçenof (Seçenov) Enstitüsü ile Burdenko isimli Merkezi Askeri Hastane'nin bir biriminde gerçekleştirildi.
  • Tüm gönüllülerde Sars Cov2'ye karşı yüksek sayıda antikor tespit edildi ve hiçbirinin durumunda ciddileşme olmadı.
  • Binlerce kişi ile testler sürüyor.
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