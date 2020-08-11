Putin'in kızında da denenmişti: İşte Rusya'nın koronavirüs aşısının adı

Dünyanın ilk koronavirüs aşısı üretildi. Rusya'da onay alan aşı, Putin'in kızına da yapıldı. Peki aşı üretim aşamaları nasıl gerçekleşti? Koronavirüs aşısı tüm dünyaya dağıtılacak mı? İşte detaylar...