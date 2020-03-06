Hyundai'den Porsche ve Model 3 Karışımı Müthiş Konsept

Hyundai, yeni elektrikli konsept otomobili Prophecy'yi ortaya çıkardı. Porsche 911 ve Model 3'ü adeta bir araya getiren konseptin iptal edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nda gösterilmesi planlanıyordu.
Hyundai'nin geleceğe dair bakışını gösteren ve bir tasarımdan ibaret olan Prophecy'nin bir çıkış tarihi veya teknik özelliği yok. Hyundai'nin üst seviye otomobillerden tasarım öğelerini almakta ve bunu müşterilerine daha ucuza sunmakta başarılı olduğu biliniyor. Tasarımda ön ve arka bölümlerin neredeyse kesintisiz, kavisli bir tasarımla birleştirildiği gözleniyor ve Hyundai'den beklenenden çok daha lüks bir görüntü sunuyor. Aracın "pikselli" farları ve arka lambaları, en çok dikkat çeken tasarım öğeleri arasında. Üst seviyede otonom olduğu hayal edilen aracın içerisinde bir direksiyon bulunmuyor. Prophecy'nin içinin her yanı, elbette ekranlarla dolu ve üstelik kontrol panosu dönebiliyor ve böylece küçük bir ekranı ortaya çıkarıyor.
Konsept müthiş görünse de Hyundai, tasarımından aşırı derecede gurur duyuyor gibi görünüyor. Firma, basın duyurusunda otomobilin "kusursuz oranların ikonik siluetine" sahip olduğunu söylüyor ve bu araçla tasarımcılarının "Nihai Otomotiv Formuna ulaştığını" iddia ediyor. Firmanın aracı "Kehanet" diye adlandırması da bu övgünün bir damgası niteliğinde.
Prophecy, Hyundai'nin gelecekteki birçok elektrikli ve melez aracının tasarım dilini yansıttığından bir yol sürümünün üretilmesinin ihtimali oldukça düşük görünüyor.
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