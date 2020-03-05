Xiaomi Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro Tanıtıldı

Black Shark, oyunlara odaklanan yeni telefon serisini tanıttı. Yeni telefonlar, Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro'dan oluşuyor.
Birbirine birçok yönden benzeyen iki telefon, 64MP ana kamera, 13MP ultra geniş ve 5MP derinlik sensörüyle geliyor. Ön yüzde ise 20MP'lik bir kamera bulunuyor. Telefonların ikisi de Qualcomm'un en iyi işlemcisi olan Snapdragon 865'i kullanıyor. RAM miktarı, seçtiğiniz sürüme göre 8GB veya 12GB olarak değişiyor. 5G'yi destekleyen telefonlar, bir 3.5 mm kulaklık girişi de sunuyorlar.
65W hızlı şarj ile çok hızlı şarj olabilen Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro'nun arka yüzeyine manyetik güç bileşeni (pil) bağlanabiliyor. Bu aksesuar, herhangi bir kablo olmadan telefonu şarj etmenize izin veriyor.
Telefonların ilgi çeken bir özelliği, yan taraflarındaki fiziksel düğmeler. Konsoldaki tetik düğmesi gibi çalışan bu düğmelere farklı işlevlerin atanabildiğini düşünüyoruz.
Black Shark 3'te 6,67 inçlik bir ekran bulunurken Pro modelinde 7,1 inç boyutunda devasa bir ekran bulunuyor. Yani Black Shark 3 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra'dan bile büyük bir telefon. İki cihazda da AMOLED ekran kullanılıyor ancak Black Shark 3 1080x2400, Black Shark 3 Pro ise 1440x3120 çözünürlük sunuyor. Dolayısıyla Pro modelinin ekranı büyük olsa da, piksel yoğunluğu çok daha yüksek.
Çin'de satışa sunulan Black Shark 3'lerin tüm dünya için ne zaman tanıtılacağı veya dünya çapında satılıp satılmayacağı bilinmiyor.
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