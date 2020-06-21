Boston Dynamics'in Robot Köpeği Spot Satışa Çıktı. Ama Fiyatı Biraz "Tuzlu"

Boston Dynamics, geliştirdiği robot köpeğini sonunda satışa çıkarttı. Spot adındaki bu robotun fiyatı ise el yakıyor. İşte Boston Dynamics'in yeni roboköpeği Spot, özellikleri ve fiyatı.

  • Ercan Uğurlu
Boston Dynamics'in Robot Köpeği Spot Satışta Çıktı

Boston Dynamics, uzunca bir süredir robotlar üzerinde çalışıyor. Şirketin Atlas robot projesini sanıyoruz bilmeyen yoktur. Şirket yıllardır insansı robotlar üzerinde çalışmanın yanında evcil hayvanların geleceğine adeta ışık tutuyor ve ev tipi robotları hayatımıza getirmenin yollarını arıyor. Peki, şirketin bu amaçla geliştirdiği Spot, beklenen robot devrimini yapabilecek mi?

Spot'u bugüne kadar farklı videolarda gördük. Daha önce yönünü tayin edebilmesi için navigasyon konusunda yeteneklerini sergilemiş, farklı arazi koşullarına uyum sağlayabilmesiyle taktirleri toplamıştı. Üzerinde yer alan kamera vasıtasıyla gözünüz olabilen Spot, ayrıca bir alanın haritasını çıkartma özelliğine de sahip. Tabii ki Spot ve benzeri robotların geliştirilme amacının yalnızca evcil hayvanların yerini alması çok iyimser bir yaklaşım olacaktır. Bu tür robotlar aynı zamanda kuşkusuz askeri amaçlar doğrultusunda da çalıştırılacak. Ancak Spot, şimdilik çok naif ve Boston Dynamics, Spot'u bu haliyle satışa çıkarttı.

With you, Spot canWith you, Spot can
Spot, the nimble robot that climbs stairs and traverses rough terrain with unprecedented ease, is now available for purchase to businesses in the U.S. Shop now. Use Spot for documenting construction progress, reducing risk to people in dangerous environments, or other tasks that are too difficult for traditional automation. Many thanks to all of our early adopters and partners, especially those who contributed footage of their Spot applications to this video: Adam Savage’s Tested.com: United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA): Brigham and Women’s Hospital: The Aigency: Cognite: AkerBP: Cirque du Soleil Entertainment Group: Rocos: Trimble: HoloBuilder: Hensel Phelps: NASA JPL Team CoSTAR:

Spot'u satışa çıkarttığını bir video ile duyuran Boston Dynamics, robot köpeğinin fiyatını ise tam 74 bin 500 dolar olarak belirlemiş durumda. 6 ila 8 hafta içinde sevkiyatına başlanacak olan Spot'u satın almayı düşünenlerin rezervasyon yaptırması gerekiyor. Bunun bedeli ise 1000 dolar.

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