Boston Dynamics'in Robot Köpeği Spot Satışa Çıktı. Ama Fiyatı Biraz "Tuzlu"

Boston Dynamics, uzunca bir süredir robotlar üzerinde çalışıyor. Şirketin Atlas robot projesini sanıyoruz bilmeyen yoktur. Şirket yıllardır insansı robotlar üzerinde çalışmanın yanında evcil hayvanların geleceğine adeta ışık tutuyor ve ev tipi robotları hayatımıza getirmenin yollarını arıyor. Peki, şirketin bu amaçla geliştirdiği Spot, beklenen robot devrimini yapabilecek mi?
Spot'u bugüne kadar farklı videolarda gördük. Daha önce yönünü tayin edebilmesi için navigasyon konusunda yeteneklerini sergilemiş, farklı arazi koşullarına uyum sağlayabilmesiyle taktirleri toplamıştı. Üzerinde yer alan kamera vasıtasıyla gözünüz olabilen Spot, ayrıca bir alanın haritasını çıkartma özelliğine de sahip. Tabii ki Spot ve benzeri robotların geliştirilme amacının yalnızca evcil hayvanların yerini alması çok iyimser bir yaklaşım olacaktır. Bu tür robotlar aynı zamanda kuşkusuz askeri amaçlar doğrultusunda da çalıştırılacak. Ancak Spot, şimdilik çok naif ve Boston Dynamics, Spot'u bu haliyle satışa çıkarttı.
Spot'u satışa çıkarttığını bir video ile duyuran Boston Dynamics, robot köpeğinin fiyatını ise tam 74 bin 500 dolar olarak belirlemiş durumda. 6 ila 8 hafta içinde sevkiyatına başlanacak olan Spot'u satın almayı düşünenlerin rezervasyon yaptırması gerekiyor. Bunun bedeli ise 1000 dolar.
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