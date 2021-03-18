'Uzaylı' olduğu iddiası bile vardı: Sırrı çözülmüş olabilir

Harvard Üniversitesi'nden astrofizik profesörü Avi Loeb'in uzaylılara ait olduğunu öne sürdüğü 'Oumuamua'yla ilgili yeni bir araştırma var... Gizemli gök cisminin sırrı çözülmüş olabilir...

'Uzaylı' olduğu iddiası vardı: Sırrı çözüldü

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