'Uzaylı' olduğu iddiası bile vardı: Sırrı çözülmüş olabilir

Güneş Sistemi'mize gelen bir yıldızlarası misafirin, yani bilinen adıyla Oumuamua'nın aslında bir kuyruklu yıldız olmadığı ortaya çıktı. Journal of Geophysical Research: Planets, AGU'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Güneş Sistemi'mizden geçen bilinen ilk yıldızlararası nesne olan Oumuamua, muhtemelen başka bir güneş sistemindeki Plüton benzeri bir gezegenin parçasıydı. Sonuçlar, bilim insanlarının dış gezegenlerin neden meydana geldiği ve Güneş Sistemlerinin evrimi hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olabilir.
Arizona Eyalet Üniversitesi'nde astrofizikçi ve yeni çalışmanın yazarı Steven Desch, "Bu araştırma heyecan verici, muhtemelen Oumuamua'nın ne olduğunun gizemini çözmüş olmamız ve onu bir Plüton benzeri gezegenin bir parçası olduğunu tanımlamış olmamız sevindirici" diyor. "Şimdiye kadar, diğer güneş sistemlerinin Plüton benzeri gezegenlere sahip olup olmadığını bilmenin bir yolu yoktu, ama şimdi Dünya'nın yanından geçen tek bir parça gördük."
2017'de Hawaii'deki Pan-STARRS astronomik gözlemevi aracılığıyla keşfedilen 1I / 2017 U1 Oumuamua, Hawaii dilinde "haberci" anlamına geliyor, saniyede 87,3 kilometre hızla Güneş Sistemi'nden geçip gitmişti.
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