İBE "Gaming" Eğitimi ile Oyun Sektörüne Yeni Başarı Hikayeleri Kazandıracak

Kanıt, sonuç ve çözüm odaklı eğitim programlarıyla eğitim, araştırma ve yönetim, pazarlama ve marka danışmanlığı dünyasına farklı bir yaklaşım getiren İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü (İBE) oyun sektöründe yazılım dışında bilinmesi gereken her şeyi Tasarımdan İş Geliştirmeye "Gaming" eğitiminde buluşturdu.