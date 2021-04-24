İBE "Gaming" Eğitimi ile Oyun Sektörüne Yeni Başarı Hikayeleri Kazandıracak

"Bilimi seç, kanıta bak!" mottosuyla kurulan İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü (İBE), geleceğin dünyasını aydınlatacak eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. Bahçeşehir University Game Lab (BUG) işbirliğinde hazırlanan Tasarımdan İş Geliştirmeye "Gaming" eğitiminde oyun sektörünün tüm dinamiklerini, alanında uzman akademisyenler aracılığıyla katılımcılara aktaracak. Üst düzey yöneticiler ve pazarlama profesyonelleri başta olmak üzere sektöre yatırıma hazırlananlar ile iş geliştirme alanında çalışanları hedefleyen program, yeni başarı hikayelerine ilham yaratmaya odaklanıyor. Oyun sektöründe yer alan, geliştirdikleri oyunları daha iyi hale getirmek isteyen ya da bir yayıncı ile görüşmeye hazırlananlar için de kılavuz niteliği taşıyan eğitim programı, sektöre merak duyanlara da hitap ediyor.
Kapsamlı yol haritası sunacak
BUG'un alanında uzman akademisyenleri tarafından verilecek 8 haftalık eğitimi içeren program, oyun anlatı teknikleri, algılara hitap eden iyi bir oyunun prensipleri, monetizasyon kurgusu, içerik ve tasarım geliştirme, yeni iş modelleri ve gelir elde etme yöntemleri, yeni iş fırsatları gibi başlıklardan oluşuyor. Son yıllarda yaptıkları başarılı uygulamalarla sektörün gelişimine liderlik eden Gram, Peak, Masomo ve Rollic gibi markaların başarı hikayeleri de programda derinlikli olarak işlenecek. Konu başlıkları ve markaların başarı hikayelerinden hareketle sektörün ekonomik büyüme potansiyeli ve iş fırsatlarını üzerinde durulacak. Bu yönüyle de sektöre yatırım yapmaya hazırlanan yöneticiler açısından sektörün iletişim ve yatırım süreçlerine ilişkin kapsamlı bir yol haritası sunulacak.
Tasarımdan İş Geliştirmeye "Gaming" eğitim programının kazanımları
- Oyun kültürü, tarihi gelişimi ve oyun endüstrisine dair bilgi
- Rol yapma oyunlarının mekaniklerini kavramak
- Anlatının oyun dünyasında ne şekilde kullandığını ve oyunlara olan etkilerini, çıktılarını anlamak
- Bir oyunun temelini kurgulama bilgi ve becerisi
- Oyunun algılanması, oyuncu deneyimi ve iyi bir deneyim sunmanın önemini görerek, gelecekte üretebilecekleri projelerde bu temel bilgileri kullanabilme
- Oyun ve oynamak kavramlarının beraberinde gelecek dahil olma, motivasyon ve eğlence gibi temel kazanımları keşfetmek
- Gündelik hayat ve oyun ilişkisine farklı bir perspektif ile yaklaşabilme
- İnsan algısı ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş hayatlarında özellikle tasarım süreçlerinde farklılık yaratabilme
- Oyun tasarımı ve monetizasyon hakkında temel kavramlar, süreçlerin nasıl işlediği ve ileri kavramları anlama
- Farklı sektör yöneticilerine sektör hakkında kalıcı ve geniş bir perspektif oluşturma
- Türkiye'deki oyun firmalarının başarısı hakkında aydınlatıcı bilgiler edinme
- Sektörel paydaşlar arasındaki ilişkileri anlama
- Potansiyel bir girişimci, iş ortağı veya yatırımcı olarak hareket yeteneği kazanma
- Sık yapılan hataları ve başarılı iş modellerinin çalışma biçimlerini görme
Eğitmenler
Dr. Ertuğrul Süngü (BUG)
Ertuğrul Süngü 2008 yılında LEVEL dergisinde başladığı oyun yazarlığı ve editörlüğü kariyerini, CHIP Online ve PCNet gibi dergilerde sürdürmüştür. 2015 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Bilimleri Doktora programına girmiş ve "Türkiye'deki Oyun Altkültürüne Tarihsel Bir Yaklaşım" isimli doktora tezi ile oyunlara olan ilgisini akademik mecraya taşımıştır. 2016 yılından bu yana Dijital Oyun Tasarım bölümlerinde, 2019 yılından beri de Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım bölümünde birçok ders vermektedir. Verdiği dersler arasında Oyun ve Kültür, Oyun ve Anlatı, Oyun ve Felsefe, Oyun Haberciliği ve Karmaşık Oyun Mekanikleri gibi dersler yer almaktadır. Ertuğrul Süngü, bugün Bahçeşehir Dijtal Oyun Tasarım Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev almaktadır.
Dr. Çakır Aker (BUG)
1984 yılında Ankara'da doğan Çakır Aker, 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Ardından 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi Programı'nda yüksek lisans yapmıştır. Aynı dönemlerde İstanbul ve Ankara'da çeşitli alanlarda reklamcı olarak çalıştıktan sonra, ikinci yüksek lisans eğitimini, 2010 yılında İspanya Pompeu Fabra Üniversitesi, Algı Sistemleri ve Bilişsel Medya Yüksek Lisans Programı'nda tamamlamıştır. 2018 yılında Galatasaray Üniversitesi'nden Medya ve İletişim Çalışmaları Programı'ndan doktorasını almıştır. 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Çakır Aker, halen Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü'nde Doktor Öğretim Üyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında oyun, etkileşim tasarımı, oyuncu deneyimi ve kullanıcı deneyimi, oyunlaştırma gibi konular yer almaktadır.
Tansu Kendirli (OYUNDER)
Oyun Tasarımcıları Geliştiricileri Yapım ve Yayıncıları Derneği'nin kurucularından olan Kendirli, 2012 yılından bu yana derneğin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Oyun sektöründe Türkiye'nin oyun prodüksiyonu, data analizi, oyunlar üzerine kullanıcı ve tasarım odaklı araştırmalara öncülük etmiş, bu alanda 300'ün üzerinde etkinliğin ve atölyenin gerçekleşmesine katkı sağlamıştır.Oyunlaştırma, Oyun üretim süreçleri danışmanlığı, oyunların pazarlaması üzerine çalışmalar yapmakta ve yazılar yayınlamaktadır. Sektöre yönelik desteklerin yapısına yönelik incelemelerde bulunmuş, bu konu ile ilgili toplantılar düzenlemiştir. TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) nezdinde düzenlenen çalışmalarda Ekonomi Bakanlığı'nın endüstriyel destekleme toplantılarında oyun sektörü özelinde ortaya çıkan araştırmaların, rapor ve tavsiyelerin yazılı hale getirilmesine öncülük etmiştir. Bakanlık ve diğer kamu kuruluşları nezdinde yapılan çalışmalara danışmanlık düzeyinde iştirak etmiştir. Qualcomm Türkiye tarafından düzenlenen ilk "En iyi mobil iş fikri" yarışmasında 2010 yılında "Storyteller" projesi ile 3'üncülük ödülüne layık görülmüştür. İçeriğin Ticarileştirilmesi ve Oyun sektöründe alanlarından ticari faaliyetlerini sürdüren Tansu Kendirli, İngiltere'de oyun ve medya alanında çalışmalar yürüten International Moving Image Society'nin bir üyesidir. 2019 yılında kendi derleyip, yazarak ortaya çıkmasına öncülük ettiği ve Abaküs Yayıncılık tarafından yayınlanan "Dijital Oyun Endüstrisi Terminolojisi" adlı kitabı ile oyun sektöründe kullanılan İngilizce tanımların ve kavramların yerelleştirilmesine katkı sağlamıştır. Uluslararası ve yerel şirketler ile kurumlara oyun danışmanlığı vermeye devam etmektedir.
Dr. Altuğ Işığan (BUG)
Dr. Altuğ Işığan, 1968 Almanya doğumludur. Doktora derecesini 2012 yılında Etkileşim Sorunu Çerçevesinde Video Oyunu Anlatısallığı başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi'nden almıştır. 2006 yılından bu yana yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda üniversitede oyun tasarımı dersleri vermektedir. Halen Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne bağlı Dijital Oyun Geliştirme bölümünde doktoralı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayının yanı sıra çeşitli ulusal ve uluslararası oyun araştırma ve geliştirme kuruluşuna üyeliği bulunmaktadır.
Eğitim Süresi: 6 Saat x 6 Modül
Ders Frekansı: Her ders 3 saat, toplam 8 hafta
Başlangıç Tarihi: 18 Mayıs 2021
Proje Sunum Tarihi: 14 Temmuz 2021
Katılımcılardan Beklenenler: Eğitim sonunda her katılımcı uygulamalı olarak oyun tasarımı dokümanı oluşturulacaktır.
Daha detaylı bilgi için:
http://ibe.com.tr/egitimler/
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