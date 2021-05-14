IBM'den Hibrit Bulut ve Yapay Zeka Çözümleri

IBM 2021 Think konferansında Hibrit Bulut ve Yapay Zeka çözümlerini paylaştı.

IBM'den Hibrit Bulut ve Yapay Zeka Çözümleri

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Migros'tan dünyada bir ilk: Robot Taro

İnceleme: Huawei Watch Fit Elegant

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma
A101 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler, akıllı telefon ve yazıcı
BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV ve Heifer dikey süpürge sürprizi

Günün En çok Okunanları
Yeni OPPO Reno5: 50W Hızlı Şarjın Hikayesi
En iyi bilim kurgu filmleri! Gelmiş geçmiş en iyi 63 bilim kurgu filmi
Netflix'ten Beklenen Lupin Müjdesi Geldi; 3. Kısım Onayı Aldı
Bir İtalyan, Yanlışlıkla 6 Doz COVID-19 Aşısı Oldu; Sonrasında ise...
ASUS'un Yeni Amiral Gemileri Zenfone 8 v Zenfone 8 Flip tanıtıldı

 

 