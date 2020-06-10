IBM'den Şok Karar: Artık Yüz Tanıma Teknolojisi Geliştirmeyecek

IBM, insan hakları endişeleri doğrultusunda yüz tanıma teknolojilerini geliştirmekten vazgeçtiğini açıkladı. Bu koldaki çalışmalarını durduracak olan IBM, yüz tanıma teknolojisinin ırksal profil oluşturma ve gözetim için kötüye kullanılabileceğine inanıyor.