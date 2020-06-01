Google, Android 11'i Erteledi. Ertelemenin Sebebi George Floyd mu?

Android 11 geldi geliyor derken, Google yeni işletim sistemini erteleme kararı aldı. Android 11'de neler olacağını hep birlikte dört gözle bekliyoruz, fakat Google planladığı bu etkinliği 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirmeyecek.
Android Geliştiricileri resmi twitter hesabından paylaşılan tweet'e göre Google, Android 11 beta etkinliğini ileri bir tarihe erteledi. "Size Android 11 hakkında daha fazla bilgi vermek için fazlasıyla heyecanlıyız, ancak şimdi kutlama zamanı değil," yazılı tweet'te, ertelemenin sebebinin George Floyd'un ölümü ve sonrasında ABD'de halen yaşanmakta olan protestoların olduğu anlaşılıyor.
We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020
Tweet'in devamında, "3 Haziran günü düzenleyeceğimiz etkinliği ve Android 11 beta sürümünü erteliyoruz. Yakında Android 11 ile ilgili daha fazlasıyla geri döneceğiz," sözleri yer alırken, Google'ın ortalığın biraz sakinleşmesini beklediği açıkça anlaşılıyor.
Peki, Android 11 ne zaman tanıtılacak? Şu anda başka resmi bir açıklama yok.
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